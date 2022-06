Auftakt ins BBL-Finale: Trinchieri und die 157 Alba-Siege

Uli Hoeneß hofft auf weiterhin schwungvolle Bayern, der Bundestrainer rechnet mit einem Krimi, den sich sicher auch viele Basketball-Fans wünschen. Am Abend starten die BBL-Finals.

Nicht einmal eine Nacht im eigenen Bett war für die Spieler der Bayern drin, es ging von Bonn schnurstracks nach Berlin, die Zeit drängt. Weniger als 48 Stunden nach dem Finaleinzug durch den Sieg im Do-or-Die-Spiel bei den Telekom Baskets steht für die Münchner das Auftaktspiel bei Meister Alba Berlin auf dem Programm. Die Beine sind müde.

"Wir müssen irgendwie regenerieren. Alba ist gut ausgeruht", betonte Bayern-Trainer Andrea Trinchieri nach dem 87:74 im entscheidenden fünften Halbfinale in Bonn. Im Stile einer Spitzenmannschaft lösten die Bayern nach zwei vergebenen Matchbällen in eigener Halle auswärts ihre knifflige Aufgabe. Doch die nächste wird kniffliger, am Abend (20.30 Uhr/MagentaSport) geht es los.

Man kennt sich, Trinchieri "irrt" dennoch

Zum vierten Mal in fünf Jahren heißt das Finale Alba vs. Bayern. Die Voraussetzungen für München waren nicht nur wegen der kurzen Erholungspause schon mal besser. Der Titelverteidiger rauschte nach Hauptrundenplatz eins bislang durch die Play-offs, 3:0 gegen Bamberg, 3:0 gegen Ludwigsburg - bei den Berlinern lief es zuletzt wie am Schnürchen, die Bayern taten sich nach dem glatten Viertelfinalerfolg über Chemnitz schwer.

"Sie sind der große Favorit, haben 157 Mal nacheinander gewonnen", sagte Trinchieri über den Gegner und übertrieb maßlos, wenngleich die Berliner Serie mit 17 Erfolgen am Stück seit dem 27. März dennoch beeindruckt.

Alba: Ausgeruht oder aus dem Tritt?

Alba durfte lange pausieren, musste aber auch warten. "Wir gehen ausgeruhter in die Serie, was ein Vorteil für uns sein kann", sagte Nationalspieler Johannes Thiemann: "Andererseits können wir uns auch nur einen Tag auf unseren Gegner vorbereiten." Trainer Israel Gonzalez machte das Beste aus der Situation: "Wir haben uns ganz auf uns konzentriert und an den Details unseres Spiels gearbeitet."

Berlin steht zum fünften Mal nacheinander in der Finalserie, 2018 und 2019 gab es jeweils Niederlagen gegen die Bayern, 2020 (gegen Ludwigsburg) und 2021 (gegen München) Siege. In diesem Jahr winkt die elfte Meisterschaft und das Double, den Pokalsieg 2022 hat Alba schon in der Tasche.

Bleibt Bayern 21/22 titellos?

München, erneut Euroleague-Viertelfinalist, droht dagegen ein Jahr ohne Titel. "Wir hatten eine sehr, sehr, sehr schwierige Saison", sagte Trinchieri. "Doch wir werden da sein mit dem, was wir haben und mit einer Mannschaft, die leiden kann und sich aufopfern will für den FC Bayern."

Deshalb würde der Italiener sein Team auch "gegen kein anderes tauschen wollen". Schließlich hätten "90 Prozent der Leute" vor dem Entscheidungsspiel in Bonn gedacht: "Fertig, Ciao, Finito, Arrividerci und schöne Ferien."

Ehrenpräsident Uli Hoeneß, in Bonn Tribünengast, freut sich auf die besondere Serie gegen Berlin: "Ich hoffe, dass unsere Mannschaft den Schwung aus dem Halbfinale mit ins Finale nehmen kann."

Herbert: "Alba hat wunderschön gespielt"

Bundestrainer Gordon Herbert rechnet indes mit einer spannenden Finalserie. "Ich denke, das ist ein Duell, auf das sich alle freuen können", sagte Herbert am Donnerstag in Bremen. "Alba hat in den vergangenen Wochen wunderschönen Basketball gespielt, auch schon zum Ende der Saison in der Euroleague", so Herbert über die Albatrosse. "Und Bayern hat einfach ein Team mit großer Qualität und sehr viel Erfahrung. Es wird ein Duell auf Augenhöhe", sagte der 63 Jahre alte Kanadier.