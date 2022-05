Auftakt in Runde eins: Das Herz des Ostens schlägt in Florida

So früh wie seit langer Zeit nicht mehr stand in der Eastern Conference das Feld der acht Play-off-Teilnehmer fest. Anders als im Westen sind die Favoriten weniger leicht auszumachen. Eine Vorschau auf das Conference-Viertelfinale in der NHL ...

Florida Panthers - Washington Capitals

Die Ausgangslage: Mit 122 Punkten holte sich Florida erstmals in der Klubgeschichte die Presidents' Trophy als punktbestes NHL-Team der Hauptrunde - dank einer nahezu unwiderstehlichen Offensive mit 340 Toren, einer Tordifferenz von +94 und satten 34 Heimsiegen. Alles Bestwerte in der Liga.

Der Meister von 2018 aus Washington, wenngleich am Ende mit 100 Zählern das am schlechtesten gesetzte Play-off-Team in der bärenstarken Eastern Conference, qualifizierte sich ebenfalls souverän für die Endrunde, strahlt trotz enormer Erfahrung im Kader aber selbst nicht mehr die offensive Leichtigkeit früherer Jahre aus.

Das Personal: Nicht nur ganz Eishockey-Miami schaut auf Aaron Ekblad. Floridas Nummer-eins-Verteidiger, der schon 2020/21 weiter Teile der Saison verpasst hatte, trainiert nach rund zweimonatiger Verletzungspause wieder mit dem Team und könnte womöglich schon zu Spiel eins zurückkehren.

Was für Ekblad bei den Panthers, gilt für Alex Ovechkin bei Washington. Der Supertorjäger verletzte sich bei einem Aufprall in die Bande kurz vor Hauptrundenende im Schulterbereich, steht aber trotz der Blessur wohl für Spiel eins bereit. Nur in welcher Verfassung? Beendet ist die Capitals-Saison aufgrund einer Augenverletzung bereits für Routinier Carl Hagelin.

Die Hauptrunde: Alle drei Partien, die die beiden Teams innerhalb von vier Wochen zwischen Anfang November und Anfang Dezember austrugen, endeten knapp - und gingen jeweils an das Heimteam. Florida gewann zweimal mit 5:4 (einmal davon nach Overtime), Washington mit 4:3.

kicker-Tipp: Florida gewinnt in sechs Spielen.

Carolina Hurricanes - Boston Bruins

Die Ausgangslage: Die im Kern noch immer jungen Hurricanes gewannen die Metropolitan Division, als an Punkten (116) drittbestes Team der Liga hinter Florida und Colorado, letztlich recht souverän. Insbesondere dank der mit Abstand besten Defensive der NHL mit nur 202 Gegentreffern.

Starke 107 Punkte hätten für das Play-off-erfahrene und tief besetzte Boston im Westen für Platz vier gereicht, im an der Spitze hochklassig besetzten Osten jedoch lediglich für Rang sieben auf dem ersten Wild-Card-Platz.

Das Personal: Der einzige Hurricanes-Ausfall schmerzt besonders. Der dänische Nummer-eins-Keeper Frederik Andersen, der zusammen mit Backup Antti Raanta die William Jennings Trophy für den niedrigsten Gegentorschnitt während der Hauptrunde gewann, verletzte sich rund zwei Wochen vor Play-off-Start und wird mindestens zum Auftakt nicht dabei sein.

Bei Boston meldeten sich vor Spiel eins dagegen alle Stammkräfte einsatzbereit.

Die Hauptrunde: Angstgegner Carolina? Boston verlor alle drei Spiele der Saison klar, zwei davon sogar zu Hause (1:7, 0:6) sowie in Raleigh mit 0:3. Somit erzielten die Bruins in drei Partien nur einen einzigen Treffer gegen die Hurricanes.

kicker-Tipp: Boston gewinnt in sieben Spielen.

Toronto Maple Leafs - Tampa Bay Lightning

Die Ausgangslage: Modus und Qualität der Atlantic Division wollen es so, dass mit Maple Leafs (115) und Titelverteidiger Lightning (110) zwei der ligaweit an Punkten acht besten Mannschaften der Hauptrunde schon in Runde eins aufeinandertreffen.

Während Tampa den ersten Titelhattrick in der NHL seit den 1980er Jahren anpeilt, kämpft Toronto gegen die eigenen Play-off-Dämonen. Denn seit 2004 gewannen die "Ahornblätter", trotz zuletzt fünf Play-off-Teilnahmen in Folge und starker Hauptrundenergebnisse, keine einzige Runde mehr.

Das Personal: Bei Toronto fällt Top-Rookie Michael Bunting (63 Scorerpunkte) mindestens in Spiel eins ebenso aus wie Verteidiger Rasmus Sandin und der etatmäßige Backup-Torhüter Petr Mrazek.

Meistercoach Jon Cooper plagen bei Tampa dagegen keine Personalsorgen.

Die Hauptrunde: Den 22. April dürften die Maple Leafs noch im Gedächtnis haben, denn an diesem Tag unterlagen sie in Tampa mit 1:8. Insgesamt ist die Bilanz 2021/22 aber ausgeglichen. Toronto hatte erst wenige Wochen zuvor in Florida mit 6:2 gesiegt und das erste Heimspiel gegen den Lightning ebenfalls knapp (2:1 OT) für sich entschieden. Der Titelverteidiger wiederum gewann das zweite Heimspiel in Kanada mit 5:3.

kicker-Tipp: Tampa Bay gewinnt in sieben Spielen.

New York Rangers - Pittsburgh Penguins

Die Ausgangslage: Die aufstrebenden Rangers holten mit 52 Siegen ihre meisten seit 2014/15 und zogen so erst zum zweiten Mal in den letzten fünf Jahren in die Play-offs ein.

Die Penguins um den nimmermüden Sidney Crosby (34) stehen indes zum 16. Mal in Folge der Endrunde, gewannen allerdings seit der Titelverteidigung 2017 nur noch eine Play-off-Runde. Zuletzt schied Pittsburgh sogar dreimal in Serie in Runde eins aus.

Das Personal: Mit dem Langzeitverletzten Samuel Blais und zunächst auch Nachverpflichtung Tyler Motte fehlen zwei Stürmer aus den hinteren Reihen.

Pittsburgh muss neben Stürmer Jason Zucker weiter auf Nummer-eins-Torhüter Tristan Jarry verzichten, der sich in der Schlussphase der Hauptrunde am Fuß verletzte.

Die Hauptrunde: Sämtliche vier Partien der Divisionsrivalen fanden erst zwischen dem 26. Februar und 8. April statt. Die Penguins gewannen zunächst zu Hause durch ein Tor von Evgeni Malkin mit 1:0. Die anderen drei Spiele gingen dann an die New Yorker (5:1, 3:2, 3:0).

kicker-Tipp: Die Rangers gewinnen in sechs Spielen.

