Auftakt: Bringt Hannover 96 II neue Spannung ins Titelrennen?

Regulärer Re-Start in der Regionalliga Nord: Das Spitzenspiel steigt dabei am Sonntag, wenn der Tabellenführer VfB Lübeck zu Hannover 96 II muss. Bei BW Lohne feiert Uwe Möhrle seinen Punktspieleinstand.

Drei Teams kamen in Nachholpartien schon zum Zug, für die restlichen 16 wird es an diesem Wochenende wieder ernst. Drei Spiele stehen dabei am Samstag auf dem Programmzettel. Dabei könnte der HSV II mit einem Erfolg über Eintracht Norderstedt dem VfB Lübeck auf die Pelle rücken. Norderstedt aber befindet sich schon im Wettkampfmodus, zeigte beim 0:0 gegen Werder Bremen II am vergangenen Wochenende eine ansprechende Leistung. Nach überstandener Krankheit kehrt bei der Eintracht Dane Kummerfeld zurück, und auch Yannik Nuxoll steht wieder zur Verfügung, nachdem er seine Gelbsperre abgesessen hat.

Jeddeloh steht auf Rang vier, blickt nach vorne aber schon auf eine ordentliche Lücke. Ohnehin bleibt abzuwarten, wie die Niedersachsen die tragischen Geschehnissen rund um den Tod eines ihrer Mitspieler verarbeitet haben. Nun geht der Ligaalltag wieder los, bei Schlusslicht Kickers Emden, für das es in dieser Spielzeit wohl nur mehr darum gehen wird, sich ordentlich aus der Liga zu verabschieden. Mit Holstein Kiel II und dem BSV Rehden stehen sich zudem Teams aus dem unteren Drittel direkt gegenüber.

Hannover empfängt Lübeck

Das Spitzenspiel steigt am Sonntag, wenn Tabellenführer VfB Lübeck zu Hannover 96 II reist. Dritter gegen Erster, so lautet die Ansetzung, die Hannoveraner könnten die Liga mit einem Sieg auf einen wieder spannenderen Titelkampf einschwören. Lübeck hat im Winter mit dem erfahrenen Janek Sternberg in der Abwehr nachgelegt, Hannover 96 wurde in Südkorea fündig.

Ansonsten steht der Abstiegskampf im Fokus: Der Bremer SV etwa empfängt den TSV Havelse, ein direktes Duell um wichtige Punkte zwischen dem Tabellen-17. und dem -16. Der BSV konnte im Winter Marco Schultz verpflichten, Gegner Havelse mit Norman Quindt und Timo Friedrich zwei Rückkehrer begrüßen, zudem kam Mika Stuhlmacher aus St. Pauli zum TSV. Eben jener FC St. Pauli II braucht dringend Zähler, es wartet die schwere Aufgabe bei der SV Drochtersen/Assel. Für den Angriff konnten sich die Hamburger auf den letzten Metern noch Julian Ulbricht sichern. In der Hinrunde war der noch Stammspieler bei Phönix Lübeck.

Der VfV Hildesheim bekommt es mit Weiche Flensburg zu tun, während Phönix Lübeck nach guter Leistung zum Auftakt bei Teutonia Ottensen nachlegen will. Werder Bremen II empfängt BW Lohne und will sich sicher besser verkaufen als beim jüngsten Auftritt zuhause gegen die Lübecker "Adler". Vor dem ersten Punktspiel des Jahres hat Gegner Lohne, das seine beiden besten Torschützen im Winter abgeben musste, personell ein paar weitere Sorgen. Neben Leihgabe Jannik Zahmel (Muskelfaserriss) sind auch Kai Westerhoff (Knöchel), Leandro Ricker Rasteiro (Schulter) und Lennard Prüne (Leiste) verletzt. Die Lust auf den Neustart ist in Lohne trotzdem groß - es ist schließlich das erste Punktspiel unter Neu-Coach Uwe Möhrle.