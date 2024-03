Aufstiegsüberraschung in Dänemark: Lindberg-Klub weiter zweitklassig

Großer Jubel bei Grindsted GIF. Nach dem Abschluss der regulären Saison in der 2. dänischen Liga hat sich der Klub mit 43 Punkten aus 26 Spielen die Meisterschaft gesichert und spielt künftig erstklassig. Das Nachsehen hat auch der neue Lindberg-Klub.

Für Hans Lindberg geht es nächste Saison in die zweite dänische Liga. Ingrid Anderson-Jensen

Die im Vorfeld hochgehandelte Konkurrenz hat man hinter sich gelassen, der HC Midtjylland (42) und Skive fH (38) spielen noch in der Relegation, um eine Aufstiegschance. HØJ Elite (38), das neue Team von Hans Lindberg und Emil Mellegaard und das Team Sydhavsøerne (37) hatten knapp das Nachsehen und sind weiter zweitklassig.

Die Erfolgsgeschichte von Grindsted GIF beginnt im Jahr 2016 als Flemming Pedersen, früher bei Kolding IF als Talentmanager übernahm das Cheftraineramt. Auch heute ist der 57-Jährige als Sportlicher Leiter Teil der ersten Mannschaft. 2020 gelang dem Klub dann der Aufstieg in die 2. Liga, nun schaffte der Verein aus der Nachbarschaft der Legoland-Stadt Billund den Sprung in die Beletage. Nur rund 10.000 Einwohner zählt die Kleinstadt.

Lange Vereinsgeschichte

Der Verein Grindsted GIF (Gymnastik- und Sportvereinigung) wurde im September 1902 gegründet und besteht aus drei unabhängigen Abteilungen (Turnen, Fußball und Handball). Zwischen 2006 und 2011 hatte man eine Spielgemeinschaft mit Billund IF gebildet, anschließend fusionierte man mit Grindsted KFUM zum Grindsted HC, wobei man weiter als GGIF spielt. Das Motto des Klubs ist es "Es muss Platz für alle sein, die Handball spielen wollen."

Toptorschütze war Nicolai Skytte im linken Rückraum mit 156/29 Toren, ligaweit Rang zwei hinter Jacob Lyck (176/51) vom HC Odense. Spielmacher Frederik Nielsen kam auf 124 Saisontore, dahinter folgen Kreisläufer Hjalmar Andersen (84) und der Halbrechte Daniel Jörgensen (82) in der teaminternen Torjägerwertung.

