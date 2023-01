Aufstiegsspiele zur 3. Liga: DFB-Präsidium zurrt mögliche Termine fest

Die Meister der Regionalliga Nordost und Bayern steigen diese Saison nicht direkt in die 3. Liga auf. Die Staffelleiter einigten sich im Dezember auf zwei mögliche Starttermine für die beiden Aufstiegsspiele. Jetzt hat das DFB-Präsidium diese Pläne durchgewunken.

In der vergangenen Saison kämpften der BFC Dynamo und der VfB Oldenburg um den Aufstieg. Letzterem gelang der Sprung in die 3. Liga. IMAGO/Fotostand

In der Spielzeit 2022/23 wird der Meister der Regionalliga Nord direkt aufsteigen. Für die Staffelgewinner aus dem Nordosten und Bayern warten nach der aktuellen Serie die beiden, von den Vereinen viel kritisierten, Aufstiegsspiele.

In einer Beratungsrunde im November beim Deutschen Fußball-Bund verständigten sich die beiden Regionalliga-Spielleiter Wilfried Riemer vom Nordostdeutschen Fußballverband (NOFV) und Josef Janker vom Bayerischen Fußball-Verband (BFV) auf zwei Szenarien für die Spielansetzungen. Sollte keines der beiden für die Aufstiegsspiele qualifizierten Teams im Finale des jeweiligen Landespokals (am 3. Juni) stehen, wird am 1. sowie am 5. Juni gespielt werden.

Sollte aber einer der beiden in diesem Finale vertreten sein, finden die Partien am 7. und am 11. Juni statt. Der bayerische Vertreter muss dann zuerst auswärts antreten.

Am 26. Januar hat das DFB-Präsidium diese Termine offiziell in den Rahmenterminkalender aufgenommen.