Aufstiegsspiele? Unterhaching-Präsident Schwabl ist "bedingt optimistisch"

Die SpVgg Unterhaching ist als Meister der Regionalliga Bayern berechtigt, Anfang Juni an den Aufstiegsspielen gegen Energie Cottbus teilzunehmen. Die endgültige Entscheidung wird wohl bis Freitag verkündet.

Bayerns Regionalliga-Meister SpVgg Unterhaching lässt seine Teilnahme an den Aufstiegsspielen zur dritten Liga weiter offen. Es bleibt beim angekündigten Fahrplan, die Entscheidung erst rund um das finale Schweinfurt-Spiel am kommenden Wochenende mitzuteilen. Die Partie wurde auf Freitag, 26. Mai, vorverlegt. Anpfiff ist 18 Uhr.

"Wir werden zu gegebener Zeit mitteilen, ob wir die Hürde nehmen können", sagte Präsident Manfred Schwabl am ARD-Mikrofon. Es gebe Bedingungen, die man erfüllen müsse. Sollte das zulasten von Dingen gehen, die die Grundlage des Vereins betreffen könnten, werde man das genau analysieren. Man werde "keine Harakiri-Aktion" machen, versicherte Schwabl.

"Keine Abenteuer"

Der Club-Präsident zeigte sich zwar "bedingt optimistisch", wollte aber keine weiteren Wasserstandsmeldungen abgeben. Schon vor einiger Zeit hatte der 57-Jährige die Herausforderung eines möglichen Aufstiegs betont: "Wir werden in Unterhaching sicher keine Abenteuer eingehen, die die Infrastruktur oder den Nachwuchsbereich auf das Spiel setzen. Nachwuchs und Infrastruktur sind das wichtigste Gut, das wir als Verein haben."

Gegner im Kampf um den Aufstieg wäre am 7. und 11. Juni der frischgebackene Meister der Regionalliga Nordost, Energie Cottbus. Hachings Leistungsträger Mathias Fetsch, der einst selbst schon für Cottbus am Ball war, zeigt sich jedenfalls optimistisch: "Ich geh' davon aus", so Fetsch auf die Frage, ob er an Aufstiegsspiele mit Hachinger Beteiligung glaube, "wir bereiten uns optimal vor. Alles andere werden die Verantwortlichen regeln."