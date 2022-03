Aufstiegsrunde in Gefahr: Sportfreunde Siegen trennen sich von Tobias Cramer

Westfalen-Oberligist Sportfreunde Siegen hat die Zusammenarbeit mit Trainer Tobias Cramer mit sofortiger Wirkung beendet.

Tobias Cramer ist bei den Sportfreunden Siegen Geschichte: "Der Verein hat sich entschieden den Vertrag mit Tobias Cramer nicht zu verlängern und bereits jetzt die Zusammenarbeit zu beenden. Wir sehen das Saisonziel, das Erreichen der Aufstiegsrunde, bei zwei ausstehenden Spielen in der Hinrunde akut in Gefahr. Daher muss der Mannschaft ein neuer Impuls gegeben werden", heißt es in der Pressemeldung des Vereins. Der 47-Jährige hatte das Amt im Winter 2019 übernommen. Aktuell stehen die Sportfreunde auf Rang zehn und damit nur knapp über dem Strich.

Bis auf Weiteres werden die beiden Co-Trainer Marco Beier und Lirian Gerguri mit Unterstützung des sportlichen Leiters Andreas Krämer die Mannschaft führen. An diesem Wochenende sind die Sportfreunde in der Oberliga Westfalen spielfrei.