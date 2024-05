Aufstiegsrunde der Regionalliga Nord: Die Mittwochs-Szenarien

Am Mittwoch treffen sich Altona 93 und der SV Todesfelde zum zweiten Spiel der Aufstiegsrunde zur Regionalliga Nord. Vor allem Altona 93 steht sportlich zwischen Himmel und Hölle, denn nach Abpfiff könnte der Aufstieg feststehen, aber der Traum auch schon geplatzt sein.

Das 0:1 in Bremen setzt Altona 93 vor dem zweiten Spiel der Aufstiegsrunde mächtig unter Druck. Bei einer Niederlage stünden die Hamburger nach ihren zwei Partien bei null Punkten, während Werder Bremen II und - diesem Szenario folgend - der SV Todesfelde bei drei Punkten stünden. Hieße: Der Altonaer Traum von einer Rückkehr in die Regionalliga wäre geplatzt.

Doch es kann auch alles anders kommen. Folgende Szenarien sind bei der Suche nach zwei Aufsteigern denkbar.

Werder Bremen II (spielfrei; drei Punkte auf dem Konto) steigt am Mittwoch auf dem Sofa auf:

Bei einem Unentschieden zwischen zwischen Altona und Todesfelde, da Altona die Runde mit einem Punkt abschließen würde.

Bei einem Sieg des SV Todesfelde, da Altona dann mit null Punkten die Runde abschließen würde.

Todesfelde und Werder II steigen am Mittwoch auf:

Bei einem Sieg des SVT in Altona, da Altona dann die Aufstiegsrunde mit null Punkten abschließen würde.

Altona 93 steigt am Mittwoch auf:

Bei einem Sieg gegen Todesfelde mit mindestens zwei Toren Differenz. Dann nämlich müsste Todesfelde am letzten Spieltag Werder II mit mindestens drei Toren schlagen, um mit einem besseren Torverhältnis am punktgleichen Altona 93 vorbeizuziehen. Das würde unweigerlich dazu führen, dass sich Bremens Torverhältnis derart verschlechtert, dass die Werder-Reserve hinter Altona landen würde.

Warum Elfmeterschießen?

Kurios mutet an, dass nach jedem Spiel ein Elfmeterschießen durchgeführt wird, auch wenn es nach 90 Minuten einen Sieger gab, so wie beim 1:0-Erfolg der Bremer am Sonntag gegen Altona. Dieses Elfmeterschießen ist aber nur ein sportlich fairerer Ersatz für einen eventuellen Losentscheid und würde nur dann zum Tragen kommen, wenn punktgleiche Teams sowohl torgleich sind als auch der direkte Vergleich unentschieden endete. In der Spielordnung des Norddeutschen Fußball-Verbands heißt es wörtlich: "Bei Punktgleichheit entscheidet die Differenz aus erzielten und hingenommenen Toren über die Platzierung; bei gleichem Punktestand und gleicher Tordifferenz gibt die höhere Zahl der erzielten Tore den Ausschlag. Sind diese dann auch noch gleich, zählt der direkte Vergleich."