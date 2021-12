Aufstiegsrunde adieu? Schlusslicht Tornesch schießt HSV III ab

Ein 2:6 beim Schlusslicht: Gegen den FC Union Tornesch verspielte der Hamburger SV III in der Oberliga Hamburg 2 womöglich seine letzte Chance auf die Aufstiegsrunde.

Der Hamburger SV kam gut in die Partie und kontrollierte zu Spielbeginn das Geschehen, Gefahr strahlten die Rothosen aber nicht aus. Nach rund einer Viertelstunde wurde auch die Heimelf aktiver und ging durch Moritz, der frei zum Kopfball kam, in Führung (17.). Sekunden später hatte der HSV die große Chance zum Ausgleich, doch Jordan setzte einen strittigen Elfmeter an den linken Pfosten. Zehn Minuten weiter zappelte der Ball dann doch im Unioner Tor. Nikroo (29.) tanzte seine Gegenspieler aus und nahm Maß zum 1:1. In der 36. Minute bekam Tornesch erneut keinen Zugriff. Jansen tankte sich durch und traf unhaltbar für Baese zur HSV-Führung. Das war es jedoch mit der Herrlichkeit der Rothosen.

Denn der zweite Durchgang gehörte mit wenigen Ausnahmen überwiegend den Gastgebern, die nach einem Fehler von Marschner in der 52. Minute durch Dora ausglichen. Just in dem Moment als der HSV wieder mehr tat, schlug Union zum dritten Mal zu. Dohrn (76.) wurde auf die Reise geschickt und schob klug an Marschner vorbei ein. Eine Zeigerumdrehung später bewies Dohrn seine Qualitäten als Vorlagengeber für Knottnerkus, der nur noch einschieben musste - 4:2. Zweimal versuchte es anschließend Jansen - zu ungenau jedoch, um zum Anschluss zu gelangen. Union. Union dagegen blieb gefährlich und konterte sich erst zum 5:2 durch Kulicke (83.) und in der Schlussminute zum 6:2-Endstand durch Dohrn.

Tornesch bleibt trotz des 6:2-Erfolgs am Tabellenende, während dem HSV bei noch drei ausstehenden Spielen weiter fünf Punkte auf die Aufstiegsrunde fehlen.