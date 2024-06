Aufstiegsrunde 3. Liga Handball Männer: Ergebnisse und Tabellen

In der 3. Handball Liga der Männer befindet sich die Saison auf der Zielgerade. Nachdem am vergangenen Wochenende der letzte Spieltag der regulären Runde anstand, wurden am heutigen Donnerstag (30. Mai) die ersten Spiele der Aufstiegsrunde angepfiffen.

Lukas Rauh und der HC Oppenweiler/Backnang haben sich in einem Endspiel gegen die Wölfe Würzburg das letzte Ticket in die Aufstiegsrunde gesichert. Hornauer, HCOB

Zum Modus: Sportlich haben sich die ersten beiden Teams für die Meisterrunde qualifiziert, bei einem Verzicht oder fehlender Aufstiegsberechtigung konnten auch der Dritte oder Vierte noch nachrücken. Die Mannschaften auf den Plätzen 14-16 steigen am Saisonende ab, nur bei Verzichten aus den 4. Ligen könnte es noch zu einer Relegationsrunde kommen.

Die Aufstiegsrunde wird im klassischen Europapokalmodus mit Hin- und Rückspielen ausgetragen. Die Verlierer der ersten Runde spielen auch in der kommenden Saison in der 3. Liga, die Gewinner hingegen ermitteln die zwei Aufsteiger in die 2. Handball-Bundesliga.

TV Emsdetten - MTV Braunschweig 63:63 (34:32, 29:31)

Der MTV Braunschweig hat sich im Duell mit dem TV Emsdetten aufgrund der mehr erzielten Auswärtstore durchgesetzt. Nachdem das Hinspiel im Münsterland mit 34:32 endete, reichte den Niedersachsen ein 31:29-Heimsieg. Emsdetten gab in der Schlussviertelstunde noch eine Fünf-Tore-Führung (22:27) aus der Hand.

Philipp Moritz Krause (6/2) erzielte den entscheidenden Treffer wenige Sekunde vor dem Spielende. Tim Janos Otto (8) und Jan Mudrow (6) waren weitere Leistungsträger der Hausherren, bei Emsdetten trafen Dirk Holzner (6/2), Yanick Terhaer (5/1), Lars Kooij und David Wiencek (je 5) am häufigsten.

Im ersten Duell hatte Marian Orlowskie für Emsdetten acht Tore erzielt, bei Braunschweig waren Jan Mudrow (7) und Philipp Moritz Krause (7/4) sowie Nikolaos Tzoufras (5) am erfolgreichsten.

HC Oppenweiler/Backnang - TuS Ferndorf 48:62 (31:34, 17:28)

Der TuS Ferndorf buchte souverän mit zwei Siegen das Ticket in die nächste Runde- Schon das erste Duell konnte der TuS Ferndorf auswärts mit drei Toren gewinnen. Marvin Mundus war der überragende Spieler mit zehn Toren, auch Josip Eres (6/3) überzeugte. Beim HCOB konnten Axel Goller (6/4), Daniel Schliedermann und Florian Frank (je 5) die meisten Treffer erzielen.

Im zweiten Vergleich geriert das Weiterkommen zum Beginn bei einem 4:6-Rückstand (11.) nur kurzzeitig in Gefahr. Nach einer Auszeit fanden die Siegerländer in die Spur, konnten am Ende mit einem 5:0-Lauf zum 13:10-Halbzeitstand die Partie unter Kontrolle bringen und direkt nach dem Seitenwechsel auf sechs Tore erhöhen. Marvin Mundus (8/2) ragte heraus, bei den Gästen erzielte kein Spieler mehr als drei Tore.

HC Empor Rostock - HC Eintracht Hildesheim 56:57 (32:27, 24:30)

Das Duell zwischen dem HC Empor Rostock und Eintracht Hildesheim wurde am Ende hauchdünn mit einem Treffer Vorsprung in der Endabrechnung für die Niedersachsen. Nach einer Fünf-Tore-Niederlage im Hinspiel, konnte Hildesheim das Rückspiel mit sechs Toren gewinnen.

Beim klaren 32:27-Heimsieg von Empor Rostock im ersten Duell konnte Andre Meuser (9) die meisten Tore erzielen, mit Matheus Costa Dias (5/2), David Mamporia und Dennis Mehler (je 5) hatten die Mecklenburger aber noch weitere Leistungsträger. Bei Hildesheim waren Jakub Tonar (6) und Philipp Wäger (5) die Toptorjäger.

Hildesheim verpatzte den Start und lag 1:3 zurück, konnte sich dann aber ins Spiel kämpfen und sich eine 15:13-Halbzeitführung erarbeiten. Mit einem Blitzstart zum 19:13 war die Eintracht erstmals in der Vorlage, Rostock musste beim 25:18 (44.) eine Auszeit nehmen. Aber Hildesheim legte nach, war schon neun Tore (27:18) vorne. Die Gäste kamen dann in den letzten Minuten noch einmal heran. Jakub Tonar (10), Lothar von Hermanni (8/4) und Matteo Ehlers (6) waren Toptorjäger der Eintracht, bei Rostock erzielte Jesper Schmidt (7/3) die meisten Tore.

HSG Krefeld Niederrhein - HSG Konstanz 52:54 (22:22, 30:32)

Nach einem 22:22-Unentschieden im ersten Duell konnte die HSG Konstanz mit einem knappen 32:30-Heimsieg die Chance auf den Aufstieg wahren. Den Gastgebern rettete Mike Schulz per Siebenmeter das Remis, bester Torschütze war Lars Jagieniak mit vier Toren. Auch bei Konstanz steuerten die Toptorjäger Felix Sproß, Fynn Beckmann und Samuel Wendel je vier Tore bei.

Die Handballer vom Bodensee starteten furios und führten schnell mit 7:2 (11.). Krefeld kämpfte sich aber ins Spiel und zwang die Hausherren beim 12:10 zu einer Auszeit. Nach dem Seitenwechsel beim 15:13 gelang den Eagles gleich der Anschluss, nicht aber der Ausgleich. Konstanz konnte sich erneut zum 23:18 (42.) lösen und brachte am Ende ein 32:30 ins Ziel. Samuel Wendel (7), Lukas Köder (6/3) und Fynn Beckmann (5) trafen am häufigsten für die Gastgeber, bei Krefeld warfen Lars Jagieniak (8) und Mike Schulz (6/2) die meisten Tore.

3. Handball Liga Aufstiegsrunde

Datum Heim Gast Ergebnis 30.05.24 TV Emsdetten MTV Braunschweig 34:32 30.05.24 HC Oppenweiler/Backnang TuS Ferndorf 31:34 30.05.24 HSG Krefeld Niederrhein HSG Konstanz 22:22 30.05.24 HC Empor Rostock HC Eintracht Hildesheim 32:27 02.06.24 MTV Braunschweig TV Emsdetten 31:29 02.06.24 TuS Ferndorf HC Oppenweiler/Backnang 28:17 02.06.24 HSG Konstanz HSG Krefeld Niederrhein 32:30 02.06.24 HC Eintracht Hildesheim HC Empor Rostock 30:24 08./09.06.24 MTV Braunschweig TuS Ferndorf n.n. 08./09.06.24 HC Eintracht Hildesheim HSG Konstanz n.n. 15./16.06.24 TuS Ferndorf MTV Braunschweig n.n. 15./16.06.24 HSG Konstanz HC Eintracht Hildesheim n.n.

» Infos zu Teilnehmern, Modus und Terminen Aufstiegsrunde 3. Handball Liga

Im Duell zwischen dem Tabellenzweiten der Staffel Nord-West und dem Tabellenführer der Staffel Nord-Ost konnte sich der TV Emsdetten mit dem 34:32 (17:20)-Heimsieg gegen den MTV Braunschweig ein knappes Zwei-Tore-Polster für das Rückspiel aufbauen. Dabei drehten die Hausherren einen Drei-Tore-Rückstand zur Pause und führten zwischenzeitlich gar mit fünf Toren (28:23, 43.), dann konnten sich die Braunschweiger allerdings wieder herankämpfen. Das entscheidende Rückspiel wird am kommenden Sonntag (02. Juni) um 15 Uhr in Braunschweig angepfiffen.

In der Partie zwischen dem aufgerückten Tabellendritten der Staffel Süd, dem HC Oppenweiler/Backnang und dem Tabellenersten der Staffel Süd-West, dem TuS Ferndorf, konnten sich die Gäste schon früh absetzen, führten zur Halbzeit mit 17:11. Bis zum Abpfiff konnten die Hausherren den Rückstand auf drei Tore verkürzen und nehmen durch die 31:34-Niederlage eine geringe Hypothek mit ins das Rückspiel, welches am Sonntag (2. Juni) um 16.30 Uhr in Ferndorf angepfiffen wird.

Zwischen der HSG Krefeld Niederrhein und dem HSG Konstanz ist vor dem ausschlaggebenden Rückspiel (Sonntag, 02. Juni, 17 Uhr in Konstanz) noch keine Entscheidung gefallen. Das Hinspiel zwischen dem Tabellenzweiten der Staffel Süd-West und dem Tabellenersten der Staffel Süd endete 22:22 (11:16). Die Gäste aus Konstanz gaben dabei eine Fünf-Tore-Führung aus der Hand, führten auch sieben Minuten vor dem Ende noch mit zwei Treffern, konnten den Vorsprung aber nicht über die Ziellinie bringen.

Der HC Empor Rostock konnte sich als Tabellenzweiter der Staffel Nord-Ost mit dem 32:27 (18:13)-Heimsieg gegen den Tabellenersten der Staffel Nord-West, dem HC Eintracht Hildesheim, einen guten Vorsprung für das Rückspiel erarbeiten. Nun gilt es diesen am Sonntag (02. Juni) zu verteidigen, wenn um 17 Uhr das entscheidende Rückspiel angepfiffen wird.

Lage in der 3. Handball Liga Männer

Im Nord-Osten hatten sich der MTV Braunschweig und der HC Empor Rostock schon einen deutlichen Vorsprung erspielt: Braunschweig sicherte sich bereits auch die Meisterschaft. Der Spitzenreiter kassierte mit einem 28:39 gegen Altenholz am letzten Spieltag allerdings noch eine Niederlage, Rostock landete am Sonntag gegen das bereits abgestiegene Burgdorf II einen knappen 32:31-Erfolg. Neben Schlusslicht Usedom, das in Stralsund unterlag, und Burgdorf stand auch Hamburg-Nord, das sich mit einer Niederlage gegen Bernburg verabschiedete, bereits als Absteiger fest.

Auch im Nord-Westen sind mit Eintracht Hildesheim und TV Emsdetten die beiden Topteams weit enteilt: Emsdetten legte am Samstag mit einem deutlichen 43:21 bei Großenheidorn vor und besiegelte damit den Abstieg des Gegners, der hinter der punktgleichen Ahlener SG - die parallel in Baunatal verlor - bleibt. Hildesheim konnte am Sonntag mit einem 37:26-Sieg gegen Fredenbeck aufgrund des gewonnenen Direktvergleichs aber wieder vorbeiziehen. Neben Schlusslicht LiT, das nach dem 28:27 gegen Großenheidorn vor einer Woche zum Abschluss in Aurich verlor, steht auch Fredenbeck als Absteiger fest.

Im Süd-Westen hat der TuS Ferndorf die reguläre Saison ohne Niederlage beschlossen, nach dem 32:23 in Homburg, das den Abstieg der Gastgeber besiegelte, stehen 59:1 Punkte zu Buche. Den zweiten Platz in der Aufstiegsrunde hatte bereits die HSG Krefeld Niederrhein sicher, die ein 36:25 in Friesenheim einfuhr. Im Tabellenkeller verpasste neben Homburg auch Dansenberg mit einem 21:28 in Hanau weitere Punkte, trotz des 24:32 gegen den Longericher SC hält Aldekerk so die Klasse. Schlusslicht Düsseldorf verabschiedete sich mit einem 33:43 in Saarlouis.

Der Süden bot am letzten Spieltag derweil noch weiterhin Spannung im Aufstiegskampf: Spitzenreiter Konstanz hatte die Meisterschaft bereits sicher. Die SG Leutershausen, die mit einem 29:26 gegen den Tabellenvierten aus Pfullingen die Vizemeisterschaft sicherte, hatte wie der Konkurrent nicht für die Aufstiegsrunde gemeldet. Um das letzte Ticket lieferten sich so die vor dem letzten Spieltag punktgleichen HC Oppenweiler/Backnang und Würzburg Wölfe ein direktes Duell. Das Endspiel entschieden die Gastgeber mit 29:24 für sich. Waiblingen stand wie Schlusslicht TGS Pforzheim bereits als Absteiger fest, HT München hatte in der Vorwoche mit dem 31:35 bei Balingen II ebenfalls bereits die letzte Chance auf den Klassenverbleib verspielt.

3. Handball Liga Nord-Ost

Aktuelle Spiele

Datum Heim Gast Ergebnis 24.05.24 Füchse Berlin II SC DHfK Leipzig II 32:31 (14:13) 25.05.24 SC Magdeburg II TSV Anderten 32:33 (18:18) 25.05.24 Stralsunder HV HSV Insel Usedom 36:30 (18:17) 25.05.24 Oranienburger HC HSG Ostsee N/G 35:29 (21:16) 25.05.24 SG Hamburg-Nord SV Anhalt Bernburg 31:36 (14:18) 25.05.24 HC Burgenland HSG Eider Harde 27:27 (14:13) 25.05.24 MTV Braunschweig TSV Altenholz 28:30 (14:15) 26.05.24 HC Empor Rostock TSV Burgdorf II 32:31 (19:17)

Pl. Team Sp. TD Punkte 1. MTV Braunschweig 30 +202 53:07 2. HC Empor Rostock 3 +135 50:10 3. Füchse Berlin II 30 +64 38:22 4. TSV Altenholz 30 +71 38:22 5. Oranienburger HC 30 +31 37:23 6. SC Magdeburg II 30 +36 35:25 7. TSV Anderten 30 +36 35:25 8. HSG Eider Harde 30 +18 33:27 9. Stralsunder HV 30 0 30:30 10. SC DHfK Leipzig II 30 -3 27:33 11. SV Anhalt Bernburg 30 -41 25:35 12. HC Burgenland 30 -61 24:36 13. HSG Ostsee N/G 30 -79 20:40 14. SG Hamburg-Nord 30 -126 13:47 15. TSV Burgdorf II 30 -116 12:48 16. HSV Insel Usedom 30 -167 10:50

Letzte Spiele

Datum Heim Gast Ergebnis 18.05.24 TSV Burgdorf II Füchse Berlin II 25:34 (13:18) 18.05.24 SV Anhalt Bernburg Oranienburger HC 27:34 (17:15) 18.05.24 HSG Eider Harde Stralsunder HV 29:27 (15:14) 18.05.24 TSV Altenholz SC Magdeburg II 40:34 (17:13) 18.05.24 HSG Ostsee N/G SG Hamburg-Nord 31:27 (19:12) 18.05.24 HSV Insel Usedom HC Burgenland 27:33 (10:18) 18.05.24 TSV Anderten MTV Braunschweig 28:30 (14:15) 19.05.24 SC DHfK Leipzig II HC Empor Rostock 27:31 (16:18)

3. Handball Liga Nord-West

Aktuelle Spiele

Datum Heim Gast Ergebnis 25.05.24 MTV Großenheidorn TV Emsdetten 21:43 (13:17) 25.05.24 Eintracht Baunatal Ahlener SG 27:21 (09:10) 25.05.24 MT Melsungen II TuS Spenge 30:35 (16:21) 25.05.24 OHV Aurich LiT 1912 II 32:24 (18:12) 25.05.24 SG Schalksmühle-Halver Team HandbALL Lippe II 26:29 (12:11) 25.05.24 Wilhelmshavener HV Sportfreunde Söhre 36:26 (17:13) 25.05.24 TSG Altenhagen-Heepen VfL Gummersbach II 25:34 (14:15) 26.05.24 Eintracht Hildesheim VfL Fredenbeck 37:26 (17:14)

Pl. Team Sp. TD Punkte 1. Eintracht Hildesheim 30 +186 57:03 2. TV Emsdetten 30 +297 57:03 3. Wilhelmshavener HV 30 +106 44:16 4. VfL Gummersbach II 30 +97 42:18 5. TuS Spenge 30 +75 40:20 6. Team HandbALL Lippe II 30 -35 27:33 7. Sportfreunde Söhre 30 -49 27:33 8. TSG Altenhagen-Heepen 30 -13 25:35 9. OHV Aurich 30 -32 25:35 10. Eintracht Baunatal 30 -40 25:35 11. MT Melsungen II 30 -45 23:37 12. SG Schalksmühle-Halver 30 -49 23:37 13. Ahlener SG 30 -32 19:41 14. MTV Großenheidorn 30 -150 19:41 15. VfL Fredenbeck 30 -127 15:45 16. LiT 1912 II 30 -189 12:48

Letzte Spiele

Datum Heim Gast Ergebnis 17.05.24 TV Emsdetten OHV Aurich 40:38 (23:16) 18.05.24 VfL Gummersbach II Wilhelmshavener HV 25:27 (09:14) 18.05.24 Sportfreunde Söhre TSG Altenhagen-Heepen 31:30 (15:12) 18.05.24 Team HandbALL Lippe II MT Melsungen II 28:26 (12:12) 18.05.24 TuS Spenge SG Schalksmühle-Halver 31:36 (16:17) 18.05.24 VfL Fredenbeck Eintracht Baunatal 24:29 (08:12) 18.05.24 Ahlener SG Eintracht Hildesheim 26:27 (12:11) 18.05.24 LiT 1912 II MTV Großenheidorn 28:27 (15:13)

3. Handball Liga Süd-West

Aktuelle Spiele

Datum Heim Gast Ergebnis 25.05.24 HSG Hanau KL-Dansenberg 28:21 (13:14) 25.05.24 TuS 82 Opladen TSG Haßloch 34:33 (15:17) 25.05.24 TV Homburg TuS Ferndorf 23:32 (09:16) 25.05.24 Friesenheim/H II HSG Krefeld 25:36 (11:16) 25.05.24 HG Saarlouis Düsseldorf-Ratingen 43:33 (18:15) 25.05.24 TV Gelnhausen Bergische Pan. 29:28 (14:13) 25.05.24 HSG Dutenhofen/M. II HSG Rodgau Nieder-Roden 27:25 (15:12) 25.05.24 TV Aldekerk Longericher SC 24:32 (14:15)

Pl Team Sp TD Punkte 1. TuS Ferndorf 30 +233 59:01 2. HSG Krefeld 30 +152 51:09 3. Rodgau Nieder-Roden 30 +23 40:20 4. HG Saarlouis 30 +88 39:21 5. HSG Hanau 30 +20 35:25 6. Longericher SC 30 +50 34:26 7. TV Gelnhausen 30 +17 27:33 8. HSG Dutenhofen/M. II 30 -33 27:33 9. TuS 82 Opladen 30 +9 26:34 10. Bergische Pan. 30 -15 24:36 11. Friesenheim/H II 30 -81 23:37 12. TSG Haßloch 30 -115 21:39 13. TV Aldekerk 30 -57 20:40 14. TV Homburg 30 -67 19:41 15. KL-Dansenberg 30 -106 18:42 16. Düsseldorf-Ratingen 30 -118 17:43

Letzte Spiele

Datum Heim Gast Ergebnis 18.05.24 Bergische Pan. HSG Hanau 39:30 (18:16) 18.05.24 Düsseldorf-Ratingen Friesenheim/H II 21:21 (09:11) 18.05.24 HSG Krefeld HG Saarlouis 37:26 (18:11) 18.05.24 TuS Ferndorf TV Aldekerk 32:24 (17:13) 18.05.24 Longericher SC TV Homburg 34:32 (17:20) 18.05.24 Rodgau Nieder-Roden TuS 82 Opladen 32:29 (17:11) 18.05.24 TSG Haßloch HSG Dutenhofen/M. II 30:27 (18:14) 18.05.24 KL-Dansenberg TV Gelnhausen 25:23 (14:12)

3. Handball Liga Süd

Aktuelle Spiele

Datum Heim Gast Ergebnis 25.05.24 TGS Pforzheim HC Erlangen II 31:35 (16:17) 25.05.24 HT München TSB Heilbronn-Horkheim 30:41 (14:22) 25.05.24 SG Leutershausen VfL Pfullingen 29:26 (19:13) 25.05.24 VfL Waiblingen HBW Balingen-Weilst. II 36:40 (19:21) 25.05.24 HC Oppenweiler/Backnang Würzburg Wölfe 29:24 (15:11)

Pl Team Sp TD Punkte 1. HSG Konstanz 30 +171 51:09 2. SG Leutershausen 30 +60 46:14 3. HC Oppenweiler/Backnang 30 +124 44:16 4. Würzburg Wölfe 30 +100 42:18 5. VfL Pfullingen 30 +74 41:19 6. SV Kornwestheim 30 +31 37:23 7. SG Pforzheim/Eutingen 30 +15 33:27 8. TSB Heilbronn-Horkheim 30 +45 32:28 9. TuS Fürstenfeldbruck 30 +18 29:31 10. TSV Neuhausen/Filder 30 -44 26:34 11. HC Erlangen II 30 -40 26:34 12. HBW Balingen-Weilst. II 30 -54 24:36 13. Rhein-Neckar Löwen II 30 -76 22:38 14. HT München 30 -80 17:43 15. VfL Waiblingen 30 -137 08:52 16. TGS Pforzheim 30 -207 02:58

Letzte Spiele

Datum Heim Gast Ergebnis 18.05.24 HC Erlangen II HC Oppenweiler/Backnang 29:49 (12:23) 18.05.24 HBW Balingen-Weilst. II HT München 35:31 (15:16) 18.05.24 Würzburg Wölfe TGS Pforzheim 32:24 (15:11) 18.05.24 TSV Neuhausen/Filder SG Leutershausen 33:34 (19:19) 18.05.24 SG Pforzheim/Eutingen HSG Konstanz 21:28 (12:15) 18.05.24 TSB Heilbronn-Horkheim VfL Waiblingen 43:30 (20:21) 18.05.24 VfL Pfullingen SV Kornwestheim 27:28 (16:12)

