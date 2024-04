Aufstiegsrunde 3. Handball Liga Männer: Modus, Teilnehmer und Termine

Zwei Mannschaften werden am Ende dieser Saison in die 2. Handball-Bundesliga aufsteigen, der Staffelsieg in der 3. Handball Liga reicht dabei allerdings nicht aus - zuvor steht noch eine Aufstiegsrunde an. Neun Vereine haben fristgerecht die Unterlagen beim DHB eingereicht.

"Die Anwärter haben alle Unterlagen und weiteren formellen Voraussetzungen für die Teilnahme am Lizenzierungsverfahren der 2. HBL fristgerecht erfüllt", teilt der Deutsche Handballbund auf seiner Homepage mit Blick auf die Teilnehmer an der Aufstiegsrunde der 3. Handball Liga fest.

Sportlich qualifizieren sich am Ende die ersten beiden Teams für die Meisterrunde, bei einem Verzicht oder fehlender Aufstiegsberechtigung können auch der Dritte oder Vierte noch nachrücken. Mit Blick auf die neun Anwärter sind dies aktuell die - teils mit deutlichem Abstand führenden - Topteams der Staffeln.

Auch der Modus wurde festgelegt, es geht - jeweils in Hin- und Rückspielen - in zwei Runden um die beiden Aufstiegstickets. Die beiden Teams aus einer Staffel werden sich dabei in den bereits vorgezeichneten Wegen in den beiden K.O.-Runden nicht erneut begegnen. Die Termine für diese quasi als Halbfinale und Endspiel um den Aufstieg zu bezeichnenden Duelle sind noch nicht offiziell bestätigt, die vier Staffeln absolvieren ihre letzten Begegnungen am 26. Mai.

Die neun Anwärter:

HC Empor Rostock (Nord-Ost)

MTV Braunschweig (Nord-Ost)

HC Eintracht Hildesheim (Nord-West)

Turnverein Emsdetten 1898 (Nord-West)

HC Oppenweiler/Backnang (Süd)

HSG Konstanz (Süd)

Wölfe Würzburg (Süd)

HSG Krefeld Niederrhein (Süd-West)

TuS Ferndorf (Süd-West)

Der Modus der Aufstiegsrunde der 3. Handball Liga

Ausgetragen wird die Aufstiegsrunde mit acht Mannschaften - mit Hin- und Rückspielen:



1. Nord-West 2 vs. Nord-Ost 1

2. Nord-Ost 2 vs. Nord-West 1

3. Süd 2 vs. Süd-West 1

4. Süd-West 2 vs. Süd 1

Die jeweiligen Sieger ermitteln ebenfalls in Hin- und Rückspielen die beiden Aufsteiger:



Finale 1: Sieger 1 vs. Sieger 3

Finale 2: Sieger 2 vs. Sieger 4

Leutershausen verzichtet

Teilnehmen können an der Aufstiegsrunde die jeweils besten beiden Teams einer Staffel, sofern sie mindestens Platz 4 in ihrer Staffel belegen - nach dem derzeitigen Stand geht es damit vor allem um die Endplatzierungen im Süden, da in dieser Staffel drei Teams ein Aufstiegsinteresse bekundet haben.

Die derzeit in der Südstaffel der 3. Handball Liga zweitplatzierte SG Leutershausen dagegen verzichtet auf einen möglichen Aufstieg in die 2. Handball-Bundesliga (wir berichteten). Hält der Traditionsverein von der Bergstraße bis zum Ende also den zweiten Rang, würde der Dritte - aktuell der HC Oppenweiler/Backnang - nachrücken. Die Wölfe Würzburg, die ebenfalls gemeldet haben, liegen drei Punkte hinter den HCOB. Das punktgleiche Pfullingen hingegen hat nicht gemeldet.

In den anderen Staffeln könnten die Platzierungen aus taktischen Überlegungen wichtig werden. Der letzte Spieltag der regulären Drittliga-Saison findet am 26. Mai statt. Über die genauen Termine und weitere Details der Aufstiegsrunde will der DHB die Teams am Montagabend (8. April) informieren.

