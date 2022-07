Aufstiegsexperte Nielsen: "Es ist für uns eine Einstellungsfrage"

An seinem 29. Geburtstag erzielte Havard Nielsen beim Debüt für Hannover 96 prompt auch seinen Premierentreffer für den neuen Klub. Nach Feiern war dem Norweger am Freitagabend trotzdem nicht zumute. Im Anschluss an die 1:2-Niederlage in Kaiserslautern legte Nielsen den Finger in die Wunde - und traf auch damit ins Schwarze.

Wie es hätte funktionieren können, zeigten die hoch gehandelten Niedersachsen über weite Strecken der zweiten Spielhälfte. Da stellte 96 das dominante Team, kombinierte zielstrebig und war nach dem verdienten 1:1-Ausgleich dem Siegtreffer vermeintlich eindeutig näher als die leidenschaftlichen, aber auch erkennbar limitierten Lauterer.

Dass der Aufsteiger in der Verfassung vom Freitagabend zwar mit klassischen Tugenden begeistern, jedoch ganz gewiss kein Schwergewicht der 2. Liga darstellen kann, macht den Tiefschlag für Hannover umso empfindlicher. Die höhere individuelle Klasse am Ball und das zweifellos größere spielerische Potenzial reichten am Ende nicht mal für einen Punkt, wo ein Sieg im Grunde "Pflicht" gewesen wäre für ein Team aus dem erweiterten Kreis der Aufstiegsanwärter.

Leitl gibt seinen Profis kein Alibi: "Wir hätten es verteidigen müssen."

Die Niederlage nach einer Ecke in der Nachspielzeit als "unglücklich" zu bezeichnen, griffe definitiv zu kurz. Torwart Ron-Robert Zieler beklagte zwar vehement, dass es zuvor eigentlich Einwurf statt Ecke hätte geben müssen. Doch Coach Stefan Leitl tat sehr gut daran, seinen Profis in dieser Beziehung nicht mal ansatzweise ein Alibi zu geben: "Ob Einwurf oder Ecke spielt keine Rolle. Wir hätten es verteidigen müssen. Dieses Tor darf so nicht passieren. Wir müssen am Mann bleiben bis zum Schluss, dann wäre es vermeidbar gewesen."

In der Tat standen gleich eine Handvoll 96-Verteidiger beschäftigungslos um den Torschützen Kevin Kraus herum, der den Ball unbedrängt über die Linie drücken durfte. Die Hauptverantwortung lag letztlich wohl bei Fabian Kunze, der Kraus zunächst noch eng beschattet hatte.

Du musst nicht zwei Meter groß sein, um eklig zu sein und Fouls zu ziehen. Havard Nielsen

Es war nur ein Beispiel dafür, was 96 am Freitag fehlte - und womöglich ganz generell noch fehlt - um ein solches Spiel zumindest nicht zu verlieren: Die Konsequenz - nicht nur, aber nicht zuletzt im defensiven Denken. Der haarsträubende technische Fehler von Julian Börner vom 0:1 darf da sogar getrost als Ausrutscher gelten. Beim rustikalen Innenverteidiger gibt es keine Zweifel, dass er verinnerlicht hat, worauf es in der 2. Liga besonders ankommt - was Börner nach seinem Fauxpas auch auf dem Betzenberg wieder unter Beweis stellte.

Dagegen ergibt sich im stark spielerisch orientierten Mittelfeld die Frage nach der Balance. Der erfahrene Nielsen sprach das in der notwendigen Deutlichkeit an: "Wir wussten vorher, dass Kaiserslautern aggressiv und eklig gegen uns spielen wird. So werden noch einige Mannschaften gegen uns antreten. Es liegt an uns, dass wir besser in die Zweikämpfe kommen, selbst eklig sind. Das ist uns vor allem in der ersten Halbzeit nicht gelungen."

Das entsprechende Auftreten, betont der Offensivmann zudem, sei letztlich keine Frage des Könnens, sondern des Wollens: "Für viele von uns ist es eine Einstellungsfrage. Jeder kann in Zweikämpfe gehen. Du musst nicht zwei Meter groß sein, um eklig zu sein und Fouls zu ziehen. Für uns ist wichtig, das so schnell wie möglich in den Kopf zu kriegen. Laufbereitschaft und Zweikämpfe sind die Basis. Wenn dann unsere spielerische Qualität dazukommt, kann es sehr gut werden."

Gegen St. Pauli traut sich Nielsen die Startelf zu

Dass Nielsen weiß, wovon er spricht, liegt auf der Hand: Auf den Stationen Freiburg (2016), Düsseldorf (2018) und Fürth (2021) stehen schließlich bereits Aufstiege aus der 2. in die 1. Liga in seiner Vita. Fehlende Konsequenz mit Ball monierte unterdessen Leitl mit Blick auf die erste Halbzeit ebenfalls, auch das zu Recht: "Wir haben sehr viele einfache Fehler gemacht, hatten zu viele Ballkontakte im Mittelfeld, konnten uns da kaum etwas erspielen."

Maßgeblich zur Besserung beitragen konnte dann neben der Pausenansprache auch Nielsens Einwechslung nach einer Stunde: "Man hat gesehen, was er unserem Spiel geben kann", so Leitl, "ob auf einer offensiven Mittelfeldposition oder im Sturm." Nach seiner schweren Muskelverletzung hat Nielsen weite Teile der Vorbereitung verpasst, lässt aber durchblicken, sich kommenden Samstag gegen St. Pauli einen Startelfeinsatz zuzutrauen: "Ich will spielen, wie jeder andere. Entscheiden muss das am Ende der Coach."

Dass der in Leitls Schlepptau ablösefrei aus Fürth gekommene Angreifer für 96 das Zeug zur Schlüsselfigur hat, stellte er auf Anhieb unter Beweis. Eindeutig ein Hoffnungsschimmer für die Roten beim verpatzten Start.