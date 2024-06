Aufstiegserfahrung aus Jena: Zimmermann wird neuer Halle-Coach

Nach dem Abstieg in die Regionalliga hat der Hallesche FC die vakante Trainerstelle mit Mark Zimmermann besetzt. Der 50-Jährige bewies 2017 bei Carl Zeiss Jena, wie man mit einem Traditionsklub in die 3. Liga aufsteigt.

Drittliga-Absteiger Hallescher FC wird mit Mark Zimmermann als neuen Trainer in die Regionalliga gehen. Der 50-Jährige, der im thüringischen Bad Salzungen geboren wurde, hat beim HFC einen Vertrag bis 2026 unterschrieben.

Sportdirektor Daniel Meyer begründet, warum die Wahl auf Zimmermann fiel: "Mark vereinigt viele Komponenten, die für uns wichtig sind. Er steht für Kontinuität, kennt die Liga, kann Spieler weiterentwickeln und stellt stets den Verein in den Mittelpunkt. Zudem hat er als Cheftrainer von Jena in der Vergangenheit nachgewiesen, dass er eine Mannschaft über die Relegation in die 3. Liga führen kann."

Nach besagter Station in Jena - dort war Zimmermann zwischen 2016 und Dezember 2018 tätig - trainierte der neue HFC-Coach zwischen 2019 und 2023 die U 21 des 1. FC Köln. "Ich habe richtig Bock drauf, bei diesem Neustart mitzuhelfen und wieder mit einer Mannschaft arbeiten zu können", unterstreicht Zimmermann, weiß aber auch: "Es liegt viel Arbeit vor uns, aber wir wollen anpacken und sehen die derzeitige Situation als große Chance." Um zukünftig noch besser in die Köpfe seiner Spieler zu kommen, hat sich Zimmermann unlängst zum Sportmentaltrainer weitergebildet.