Aufstiegschance gewahrt: Wehen Wiesbaden genießt den Moment

Durch den Sieg bei der Dortmunder Reserve hat der SV Wehen Wiesbaden den Relegationsplatz weiterhin im Blick. Außenspieler Lucas Brumme verriet, dass der Aufstieg in der Kabine auch Mal Thema ist.

Der SV Wehen Wiesbaden hat das Verfolgerduell gegen die Reserve von Borussia Dortmund gewonnen und bleibt weiter an den Aufstiegsplätzen dran. Das Team aus der hessischen Landeshauptstadt trennen nur fünf Punkte von Relegationsplatz drei. Allerdings haben die Braunschweiger, die diesen Rang belegen, eine Partie weniger absolviert.

Kauczinski blickt schon auf die nächste Woche

Dennoch freut sich SVWW-Trainer Markus Kauczinski, dass seine Mannschaft die Chance auf den Aufstieg durch den Positivtrend der vergangenen Wochen (drei Siege in Serie) gewahrt hat. "Das haben wir uns jetzt hart erarbeitet. Wir haben auch schon viel vorher darüber geredet, deshalb genießen wir jetzt den Moment und wissen, dass wir gegen Würzburg nächste Woche wieder weitermachen müssen", antwortete der Coach bei Magenta auf die Frage, wie wohl sich seine Mannschaft in der Lauerstellung fühlt.

Wenn wir ab jetzt jedes Spiel gewinnen, haben wir gute Chancen nach oben zu gehen. Lucas Brumme

In der Kabine wird laut dem Siegtorschützen gegen Dortmund, Lucas Brumme, "auch Mal über den Aufstieg" geredet. Dennoch möchten die Wiesbadener in den kommenden Wochen weiterhin von Spiel zu Spiel schauen und erst am Ende auf die Tabelle blicken. "Wenn wir ab jetzt jedes Spiel gewinnen, haben wir gute Chancen nach oben zu gehen", so der Linksaußen.

Gespannt werden die Hessen auch nach München zu Türkgücü schauen. Da der SVWW als einziges Team aus dem oberen Tabellendrittel gegen Türkgücü verlor, könnte sich der Abstand auf den Relegationsplatz bei einem eventuellen Rückzug der Münchner noch weiter verkleinern.