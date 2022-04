Aufstieg vor Augen: Schalke muss "in der Birne klar bleiben"

Durch ein 5:2 bei Darmstadt behauptete der FC Schalke die Tabellenführung. Die Chance auf den Wiederaufstieg ist groß - wenn der Kopf mitmacht.

Der FC Schalke konnte fünf Mal in Serie einen Sieg bejubeln und grüßt von der Tabellenspitze. IMAGO/RHR-Foto

Der FC Schalke 04 hat einen Lauf: Fünf Spiele sind die Knappen nach dem 5:2 bei Aufstiegskonkurrent Darmstadt nun siegreich gewesen und behaupteten mit dem Dreier in Hessen die nach dem letzten Spieltag errungene Tabellenführung.

Bülter brilliert und erlöst sich

Besonders im Fokus stand in Darmstadt Marius Bülter, der einen Dreierpack zum Erfolg seiner Mannschaft beisteuerte. "Man freut sich natürlich. In den letzten Spielen habe ich nicht so viel getroffen, da konnte man sich das ein oder andere von einigen Mannschaftskollegen anhören", ordnete er nach Abpfiff bei "Sky" seine persönliche Leistung ein.

Wichtiger war dem herausragenden Akteur, der die beiden Doppelpacker Simon Terodde und Philipp Tietz überflügelte, aber das Ergebnis: "Wir wissen, was das für ein wichtiges Spiel war. Wenn man die Tabelle anguckt, konnten wir uns etwas von Darmstadt absetzen". Dies gelang auch, weil die Schalker brutal effizient und mit dem nötigen Spielglück im Gepäck auftraten: "Wir haben unsere Chancen genutzt", kommentierte Bülter trocken.

Schalker Aufstieg Kopfsache?

"Manchmal nehmen Spiele so eine Eigendynamik an", analysierte hingegen Bülters Nebenmann Terodde, der jedoch betonte, dass seine Mannschaft sich diese Dynamik verdient hatte: "Gerade nach dem 0:1 haben wir einen kühlen Kopf bewahrt." Auch die schwerere Verletzung des Kapitäns Danny Latza ließ die Schalker auf dem Platz sportlich kalt.

Eine Qualität, die auch Sportvorstand Rouven Schröder erkannte - und sich für die kommenden Wochen erhalten möchte: "Die wichtigste Tugend ist, dass du in der Birne klar bleibst. Das ist unser Auftrag." Sollte dies gelingen, könnte Schalke nach dem direkten Wiederaufstieg greifen.

Allerdings warten noch einige Duelle gegen direkte Mitbewerber, bereits am kommenden Spieltag empfängt Schalke am Samstag (13.30, LIVE! bei kicker) Werder Bremen. "Wir wissen, dass wir noch viele wichtige Spiele vor uns haben und werden alles raushauen", so Bülter, der einen deutlichen Wunsch für das anspruchsvolle Restprogramm hat: "Die Chance ist groß, das wollen wir jetzt nutzen."