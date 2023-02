Aufstieg in die Frauen-Bundesliga: Wer will? Wer kann? Wer darf?

Halbzeit in der 2. Frauen-Bundesliga - und damit Zeit für einen Lagebericht. Wer ist dabei in der Verlosung um den Aufstieg in die Bundesliga? Und wer dürfte überhaupt hoch?

Die letzten beiden Teams der Bundesliga steigen ab, im Gegenzug dürfen die zwei besten Mannschaften der 2. Liga aufsteigen. So weit, so gut. Sind allerdings Zweitvertretungen beteiligt, gibt es Regeln und Restriktionen. Grundsätzlich gilt: Zwei Teams eines Vereins in der selben Spielklasse sind nicht erlaubt.

Und das schmälert den Kreis der möglichen Aufsteiger von der 2. in die 1. Frauen-Bundesliga drastisch - genau genommen um die Hälfte. Denn sieben der 14 Zweitligisten sind Zweitvertretungen. Bayern München II, TSG Hoffenheim II, VfL Wolfsburg II, Eintracht Frankfurt II, SC Freiburg II, 1. FC Köln II und Turbine Potsdam II dürfen per se schon mal nicht hoch.

Bayern II darf nicht aufsteigen

Sportlich gesehen betrifft die Regel aktuell insbesondere die drittplatzierten Bayern-Frauen, die ganz oben mitmischen, aber gar nicht aufsteigen dürfen. Sollte die Elf von Clara Schöne Erster oder Zweiter werden, würde der Tabellendritte bzw. die nächste Nicht-Zweitvertretung direkt aufsteigen.

Andernach, Gütersloh und die Frage nach der Lizenz

Und dann wäre da noch die Sache mit der Lizenz, die neben der sportlichen Qualifikation für einige Vereine eine zusätzliche Hürde darstellt. Die SG Andernach etwa belegt gerade den zweiten direkten Aufstiegsplatz, an die 1. Bundesliga ist in Rheinland-Pfalz aufgrund fehlender professioneller Strukturen aber nicht zu denken. Nur ein Beispiel: Die hundert Jahre alte Tribüne ist seit Jahren gesperrt und der Rasenplatz hat kein Flutlicht. Die SG 99 würde ihr Aufstiegsrecht entsprechend nicht wahrnehmen (können).

Der FSV Gütersloh 2009 dagegen - sechs Punkte hinter Andernach, aber mit noch einer Nachholpartie in der Hinterhand - will "den Zulassungsantrag definitiv stellen", verkündete Sebastian Kmoch, 1. Vorsitzender des Vereins, auf der Jahreshauptversammlung im Januar. Die Ostwestfalen, die ihre Heimspiele in der Tönnies-Arena (4252 Plätze) in Rheda-Wiedenbrück austragen, sehen sich "organisatorisch gut sortiert, wirtschaftlich optimistisch und sportlich ehrgeizig".

Leipzig vorneweg - Zweikampf zwischen Nürnberg und Gütersloh

Der ärgste Konkurrent des FSV Gütersloh 2009 ist der 1. FC Nürnberg, der bei einem Spiel mehr nur einen Punkt Vorsprung hat. Die Club-Frauen waren in ihrer Historie nur einmal Bundesligist, das war in der Saison 1999/2000. Nur zu gerne würde Nürnberg wieder mal ganz oben spielen.

Diesem Traum am nächsten ist Tabellenführer RB Leipzig. Neun Punkte liegen schon zwischen Leipzig und Nürnberg, wobei der Primus sogar noch eine Nachholpartie in der Hinterhand hat. Am Sonntag (11 Uhr) kommt es zum Verfolgerduell mit Gütersloh, das mit einem Sieg am FCN vorbeiziehen und den Rückstand auf Leipzig auf sieben Zähler verringern kann.

"Wir haben uns eine gute Ausgangsposition erarbeitet, wollen unseren Platz weiter behaupten", sagte Mittelfeldspielerin Luca Maria Graf jüngst im Interview mit "DFB.de", betonte aber gleichzeitig: "Noch haben wir nichts erreicht. Wir haben noch einen langen Weg vor uns."

Fazit: RB Leipzig will hoch, dürfte hoch und hat aktuell auch die besten Karten. Da Andernach, die Bayern und alle weiteren Zweitvertretungen, die noch vorbeiziehen könnten, nicht hoch wollen bzw. dürfen, kämpfen Nürnberg und Gütersloh sportlich um den zweiten Aufstiegsplatz.