Aufstieg bei Waldhof Mannheim noch immer Thema

Der SV Waldhof Mannheim hat nach einer durchwachsenen ersten Saisonhälfte Pläne für den zweiten Teil der diesjährigen Spielzeit bekanntgegeben.

Am 2. Dezember wird Drittligist Waldhof Mannheim wieder das Training aufnehmen, bevor es am Samstag, den 14. Januar zu Hause gegen Konkurrent 1860 München (LIVE! bei kicker) um wichtige Punkte geht. Zuvor hat sich Sportchef Tim Schork nun in der "Rhein-Neckar-Zeitung" zu den Zielen des Klubs geäußert.

Trainer Christian Neidhart steht laut Schork nicht zur Debatte. Ab sofort gehe es nach Platz 8 und fünf Punkten Rückstand auf den Relegationsrang (sieben auf Platz 2) "um die Bereitschaft, immer alles zu investieren. Klappt das, spielen wir oben mit." Schließlich sei der Aufstieg weiterhin das Ziel.

Neuer Mittelfeldspieler im Gespräch?

Schork machte es zudem zur Aufgabe "zu erkennen, wo wir uns steigern müssen". Dazu gehöre es unter Umständen den Kader etwas besser aufzustellen und im Januar einen neuen Mittelfeldspieler zu holen. Trainer Neidhart äußerte bereits: "Wenn ich einen Wunsch hätte, würde ich einen Spieler haben wollen, der die U-Kriterien erfüllt und den Anspruch hat, in der Startelf zu stehen." Die Teams der 3. Liga sind verpflichtet, bei jeder Partie mindestens vier Spieler im Kader, die für eine DFB-Auswahlmannschaft spielberechtigt und während des gesamten Spieljahres nicht älter als 23 Jahre sind, zu listen.

Beim letzten Spiel vor der Winterpause in Oldenburg (1:1) rückte Volkan Rona aus der U 23 in den dünn besetzten Kader, um die Regularien zu erfüllen. Rona hätte dabei gar nicht eingesetzt werden können, weil er verletzt war.