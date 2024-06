Aufstieg auf Umwegen: Wegmann zieht es nach Wiesbaden

Der SV Wehen Wiesbaden hat seinen nächsten Neuzugang für die kommende Drittligasaison unter Vertrag genommen: Marius Wegmann kommt von den Würzburger Kickers, mit denen er in der Aufstiegsrelegation zur 3. Liga gescheitert war.

Über den Umweg Wiesbaden geht es für Marius Wegmann nun doch eine Liga höher: Hatte der Innenverteidiger in der abgelaufenen Saison den Aufstieg mit den Würzburger Kickers trotz Regionalligameisterschaft in der Relegation gegen die Zweitvertretung von Hannover 96 noch denkbar knapp verpasst, schließt er sich nun ablösefrei Zweitligaabsteiger Wehen Wiesbaden an. Bei den Unterfranken überzeugte der 25-Jährige auch durch einen für einen Defensivspieler ausgeprägten Torriecher: Sieben Treffer in 28 Regionalligaspielen zeugen zumindest davon.

Für Wehens neuen Sportgeschäftsführer Uwe Stöver ist der Wechsel in die höhere Spielklasse dementsprechend nur folgerichtig: „Marius gehörte in der letzten Saison zu den Top-Defensivspielern in der Regionalliga Bayern und hat uns mit diesen Leistungen überzeugt.” Mit seiner Entwicklung sei Wegmann auch noch lange nicht am Ende, so Stöver: „Zudem sehen wir bei ihm noch viel Potenzial und freuen uns darauf, dieses gemeinsam mit ihm auszuschöpfen.”

Über Erfurt und Illertissen nach Würzburg - und jetzt zum SVWW

Auch Wegmann blickt bereits voller Tatendrang auf seine neue Aufgabe: „Ich freue mich, ein Teil des SVWW sein zu dürfen. Ich bin schon sehr gespannt auf meine neue Mannschaft und möchte mit meinen Qualitäten zum Erfolg des Vereins beitragen”, so der 25-Jährige, der bis vor zwei Jahren noch für den FV Illertissen gespielt hatte.

In der Jugend wurde Wegmann unter anderem bei Rot-Weiss Erfurt ausgebildet, wo er in der Saison 2017/18 bereits zweimal Drittligaluft schnuppern durfte: „Für mich geht mit der 3. Liga ein Kindheitstraum in Erfüllung und deshalb gehe ich diese neue Herausforderung voller Vorfreude an.” Über die Vertragslaufzeit des neuen Abwehrmanns, der in Wiesbaden die Nummer 3 erhält, machte der Verein keine Angaben.