Aufstellung und Dortmund-Bilanz: Die wichtigsten Fragen vor dem Achtelfinale

EM-Gastgeber Deutschland trifft am Samstag (21 Uhr) im Viertelfinale auf Dänemark. Der kicker beantwortet die wichtigsten Fragen zum Spiel.

Wie ist die Ausgangslage?

Deutschland hat sich mit zwei Siegen und einem Remis ungeschlagen als Gruppensieger für dieses Achtelfinale qualifiziert. Dänemark kam nach drei Unentschieden gegen Slowenien, England und Serbien als Zweiter der Gruppe C weiter, erzielte dabei lediglich zwei Tore. Der Sieger der Partie trifft am Freitag (18 Uhr) in Stuttgart auf Spanien oder Georgien.

Wer ersetzt den gesperrten Jonathan Tah?

Nachdem Julian Nagelsmann dreimal dieselbe Startelf aufbot, muss er diese Formation nach der Gelbsperre von Verteidiger Jonathan Tah erstmals verändern. Der Leverkusener wird durch den Dortmunder Nico Schlotterbeck ersetzt, der zu seinem 14. Länderspiel kommt. In der Startelf stand Schlotterbeck zuletzt im September beim 1:4-Debakel gegen Japan, das das Aus für Hansi Flick als Bundestrainer bedeutete. Unter Nagelsmann kam der Dortmunder zu zwei Einwechslungen im EM-Test gegen Griechenland und am Sonntag beim 1:1 gegen die Schweiz.

Wird Antonio Rüdiger rechtzeitig fit?

Die endgültige Entscheidung über den Einsatz des Abwehrchefs wird Bundestrainer Julian Nagelsmann voraussichtlich erst am Spieltag treffen. Dass Rüdiger, der in dieser Woche wegen einer Oberschenkelzerrung nur individuelle Einheiten absolviert hatte, am Freitag erstmals wieder am Mannschaftstraining teilnahm, ist ein gutes Zeichen.

In den 15 Minuten, in denen die Medienvertreter zuschauen durften, war die Intensität des Trainings zwar noch sehr dosiert. Nach dem Training verbreitete der DFB über seine Social-Media-Kanäle aber ein Foto vom Siegerteam des Trainingsspiels, dem auch Rüdiger angehörte. Sollte Rüdiger ausfallen, käme vermutlich der Stuttgarter Waldemar Anton zum Einsatz. Alternativen wären Robin Koch und Emre Can.

Havertz oder Füllkrug: Wie entscheidet sich Nagelsmann?

Nach seinen Jokertoren gegen Schottland und die Schweiz wollen viele Mittelstürmer Niclas Füllkrug in der Startelf sehen, allein in der kicker-Umfrage plädieren zwei Drittel für die Beförderung des Dortmunders. Nagelsmann hat sich öffentlich bislang noch nicht festgelegt. Dass er Kai Havertz aus der Startformation nimmt, erscheint allerdings nicht sehr wahrscheinlich, zumal der Offensiv-Allrounder im bisherigen Turnierverlauf keinesfalls enttäuscht hat. Denkbar ist, dass Havertz vom Bundestrainer ins offensive Mittelfeld zurückgezogen wird, damit Füllkrug den Mittelstürmer-Platz erhält. In diesem Fall droht Florian Wirtz die Ersatzbank.

Wie ist die Bilanz gegen Dänemark?

Mit 15 Siegen, fünf Unentschieden und acht Niederlagen ist die Bilanz der DFB-Auswahl gegen das nördliche Nachbarland klar positiv, zuletzt trennte man sich in zwei Testspielen 2017 und 2021 aber lediglich 1:1. Das letzte Pflichtspiel endete bei der EM 2012 im ukrainischen Lemberg mit einem 2:1-Erfolg für Deutschland, der den Einzug ins Viertelfinale bedeutete. Aus den damaligen Aufgeboten sind auf deutscher Seite noch Manuel Neuer, Thomas Müller, Ilkay Gündogan und Toni Kroos dabei, auf dänischer Seite Christian Eriksen, Simon Kjaer und Kasper Schmeichel. Im bedeutendsten Duell beider Mannschaften, dem EM-Finale 1992 in Göteborg, setzte sich Dänemark mit 2:0 durch. Im Tor stand damals Peter Schmeichel - der Vater des aktuellen dänischen Keepers Kasper.

Ist Dortmund ein gutes Länderspiel-Pflaster?

Die Partie am Samstag gegen Dänemark ist Deutschlands 20. Länderspiel in der zur WM 1974 erbauten Dortmunder Arena. Nur einmal ging die DFB-Auswahl dabei als Verlierer vom Platz, allerdings war dies eine überaus schmerzliche Niederlage. Im Halbfinale der Heim-WM 2006 verlor man gegen Italien mit 0:2 nach Verlängerung, nachdem zuvor an gleicher Stelle im zweiten Gruppenspiel Polen mit 1:0 besiegt hatte. Der wichtigste Sieg war am 14. November 2001 das 4:1 gegen die Ukraine, durch den sich die deutsche Mannschaft nach dem 1:1 in Kiew im Relegations-Rückspiel das Ticket für die WM 2002 sicherte. Insgesamt kam die DFB-Auswahl in Dortmund auf 15 Siege, drei Unentschieden und eine Niederlage. Noch nie kassierte die DFB-Elf im Dortmunder Signal-Iduna-Park ein Gegentor vor der Pause.

Wie ist der Fahrplan bis zum Spiel?

Nach dem Abschlusstraining im Home Ground in Herzogenaurach steht am Freitag Nachmittag die Reise nach Dortmund auf dem Programm. Erstmals im Turnierverlauf absolviert das Team die Strecke nicht im Mannschaftsbus, sondern steigt in Nürnberg in ein Charterflugzeug. Noch offen war am Freitag, ob der DFB-Tross nach der Partie dank einer Sondergenehmigung trotz des Nachtflugverbots vom Dortmunder Flughafen gen Nürnberg starten kann. Alternativ müsste man zunächst nach Köln fahren und von dort aus starten.