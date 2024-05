Aufsteigerduell im Abstiegskampf

Am Freitagabend empfängt die HBW Balingen-Weilstetten den ThSV Eisenach. Für beide Mannschaften geht es um wichtige Punkte für die Mission Klassenerhalt.

Matija Spikic möchte am Freitagabend mit dem ThSV Eisenach über zwei Punkte gegen den HBW Balingen-Weilstetten jubeln. sportfotoseisenach

Im vorletzten Heimspiel der Saison empfängt die HBW Balingen-Weilstetten Mitaufsteiger ThSV Eisenach. Während der ThSV kurz vor dem Klassenerhalt steht, ist der Ligaverbleib für die HBW rechnerisch zwar noch möglich, grenzt allerdings an ein Wunder. Aus den verbleibenden fünf Spielen müssten die Balinger mindestens neun Punkte, auf Grund des schlechteren Torverhältnisses am besten alle zehn Punkte holen und gleichzeitig hoffen, dass die Tabellennachbarn nicht mehr punkten, so wie es der HC Erlangen bereits am gestrigen Mittwochabend beim 31:31 gegen die MT Melsungen tat.

Nach der 21:25-Niederlage im Heimspiel gegen den Bergischen HC trennte sich der HBW Balingen-Weilstetten vor gut einer Woche nach mehr als 6 Jahren von Cheftrainer Jens Bürkle (wir berichteten), dessen Abgang zum Saisonende ohnehin schon feststand.

"Wir hoffen, dass durch die Mannschaft nochmals ein Ruck geht und sie in den restlichen Spielen bis zum Saisonende zeigt, was in ihr steckt", begründete HBW-Geschäftsführer Felix König diese Entscheidung. Beim Spiel gegen Eisenach sitzen somit Co-Trainer Tobias Hotz und Nachwuchstrainer Micha Thiemann für die Balinger auf der Trainerbank.

"Alles selbst in der Hand"

"Wir liegen nach 30 Spieltagen drei Punkte über dem Strich, das hätte vor der Saison kaum einer gedacht", freut sich Geschäftsführer Rene Witte vier Spiele vor dem Saisonende über die Tabellenposition des ThSV Eisenach. Für die letzten Partien gilt es somit: "alles rauszuhauen, die Kräfte zu bündeln, die letzten Reserven zu mobilisieren".

Bereits am heutigen Donnerstag machte sich der ThSV auf den Weg ins 400 Kilometer entfernte Balingen - mit dem Ziel zwei Punkte für den Klassenerhalt zu holen. "Wir haben alles selbst in der Hand", beschreibt Trainer Misha Kaufmann die Situation vor dem Spiel. In Sicherheit möchte er sich und sein Team allerdings noch nicht wägen. "Wir sind noch nicht durch".

Der auf Abstiegsrang 17 rangierende Bergische HC (17:43 Punkte) hat nach zwei Siegen in Folge neue Hoffnung geschöpft und könnte bereits am heutigen Donnerstagabend beim HSV Hamburg die nächsten Punkte einfahren. Der HC Erlangen holte am Mittwoch nach zwischenzeitlicher Acht-Tore-Führung beim 31:31 einen Punkt gegen die MT Melsungen und hat nun wie der ThSV Eisenach 20 Pluspunkte auf dem Konto. Da der HCE allerdings ein Spiel und damit zwei Minuspunkte mehr als der ThSV hat, bleiben die Wartburgstädter auf dem 15. Tabellenplatz.

Das Restprogramm im Abstiegskampf