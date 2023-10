Aufsteigerduell der anderen Sorte: Eintracht II will Mainz "auf keinen Fall unterschätzen"

Beide sind Aufsteiger und gewannen in ihrer Oberliga den Titel. Doch damit hören die Gemeinsamkeiten zwischen Eintracht Frankfurt II und dem TSV Mainz schon auf. Während die Hessen in der Regionalliga mit erfrischendem Offensivfußball in der Spitzengruppe mitmischen, kämpfen die Rheinhessen gegen den Abstieg.

Die Eintracht ist am Samstag (14 Uhr) klarer Favorit - und will ihre beeindruckende Bilanz im Standort Dreieich ausbauen. Mit fünf Siegen und einem Unentschieden, garniert durch 18:4 Tore, stellen die jungen "Adler" die heimstärkste Mannschaft der Südwest-Staffel. Die Mainzer sind indes das drittschwächste Auswärtsteam (zwei Unentschieden, vier Niederlagen).

"Den Gegner dürfen und werden wir auf keinen Fall unterschätzen. Sie haben gute Einzelspieler in ihren Reihen", sagt Eintrachts Trainer Kristjan Glibo. Doch er fügt sofort hinzu: "Wir wollen unser Spiel unabhängig vom Gegner auf den Platz bringen und uns in unserer Spielweise treu bleiben." Und das bedeutet Tempo- und Angriffsfußball. 27 Tore haben die Frankfurter erzielt, nur der VfB Stuttgart II hat häufiger getroffen (34). "Eine offensive und mutige Spielweise", sagt Glibo, sei die Grundlage für diesen Wert. "Es ist eine Spielanlage, mit der wir unsere Abschlussspieler in gute Positionen bringen wollen, um dann auch möglichst viele Tore zu erzielen. Daran arbeiten wir im Training tagtäglich intensiv, um die Abläufe zu verinnerlichen und die Jungs in Themen wie Entscheidungsfindung zu unterstützen." In Noel Futkeu trägt der zurzeit gefährlichste Stürmer der Liga das Eintracht-Trikot. Raul Paula (VfB II) hat zwar auch schon elfmal getroffen, allerdings zwei Elfmeter mehr verwandelt als Futkeu.

Mainz nimmt etwas Druck raus

Wie sehr sie diesen freien Trainingstag gebrauchen konnten, hätten die Spieler des TSV Schott Mainz eine Woche vorher kaum geahnt. Am Montag ging die komplette Mannschaft in die Therme. Dieses Team-Event war schon vor der Entlassung von Ex-Coach Aydin Ay geplant, sein Nachfolger Samuel Horozovic hielt daran fest. Es galt, die vielen Englischen Wochen, die Turbulenzen des Trainerwechsels und die Serie von sechs Niederlagen abzuschütteln. Nach Horozovics Start gegen den VfR Aalen (2:3) wartet mit Eintracht Frankfurt II direkt der nächste Gegner aus dem oberen Tabellen-Drittel. "Einfache Gegner gibt es in der Liga nicht. Wir nehmen jede Herausforderung an", sagt der neue Chefcoach, der direkt einen Systemwechsel von Vierer- auf Fünferkette vornahm. Es gehe um Prinzipien, die nun intensiv eingeübt werden. "Und die sind zum Glück unabhängig vom Gegner", betont der 26-Jährige, der noch immer an den Klassenerhalt glaubt. "Wir wollen uns beweisen, dass wir in diese Liga gehören. Es sind noch 22 Spiele, und mit so vielen Nackenschlägen kann es ja nicht weitergehen", sagt sein ein Jahr älterer Kapitän Tim Müller.

Die weiteren Partien

Mit einer Partie öffnet der 13. Spieltag am Freitag seine Tore. Schlusslicht TuS Koblenz hat dabei eine Herkulesaufgabe vor der Brust. Der FC 08 Homburg ist zu Gast im Stadion Oberwerth. Mit Blick auf die jüngste Bilanz beider Teams dürften die Rollen klar verteilt sein. Während Koblenz sein letzten fünf Partien allesamt deutlich verlor und dabei insgesamt 19 Gegetreffer kassierte, befindet sich der FCH nach vier Siegen aus den letzten fünf Spielen - darunter ein 8:1-Sieg gegen Primus Stuttgart - in Topform.

Ebenfalls am Samstag im Einsatz sind dann die Kickers Offenbach (bei der TSG Balingen), der VfR Aalen (Bahlinger SC) sowie der FCA Walldorf (beim FSV Mainz 05 II).

Der 13. Spieltag könnte indes einen neuen Tabellenführer hervorbringen. Weil der aktuelle Primus VfB Stuttgart II an diesem Wochenende nicht im Einsatz ist - das Duell mit dem TSV Steinbach Haiger wurde auf den 24. Oktober verlegt - ist der Weg frei für gleich zwei Verfolger. Die Stuttgarter Kickers (gegen den FSV Frankfurt) und der SGV Freiberg (gegen Hessen Kassel) könnten bei einem Sieg an die Tabellenspitze klettern. Ebenfalls verlegt wurde auch das Aufeinandertreffen zwischen der TSG Hoffenheim II und der SG Barockstadt. Die Absagen hängen in beiden Fällen mit der Abstellung von U-Nationalspielern in den Lagern der Profi-Reserven zusammen.