Aufsteiger Ulm holt Kolbe

Zweitliga-Aufsteiger Ulm hat Niklas Kolbe von den Stuttgarter Kickers verpflichtet und diesen mit einem Vertrag bis 30. Juni 2026 ausgestattet. Der 27-jährige Abwehrspieler kam in der vergangenen Saison 26-mal in der Regionalliga Südwest zum Einsatz (ein Tor) und verpasste mit seinem Team den Aufstieg in die 3. Liga nur knapp. "Niklas Kolbe wird unser bestehendes Team in der Abwehr ideal ergänzen, da er über viel Erfahrung verfügt und zudem Linksfuß ist. Wir sind überzeugt, dass er auch charakterlich sehr gut zu uns passt", freut sich SSV-Geschäftsführer Markus Thiele.