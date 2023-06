Aufsteiger Paderborn mit neuem Trainer: Schmitt übernimmt von Bertels

Dennis Schmitt übernimmt zur neuen Saison das U-21-Traineramt beim SC Paderborn, der mit seiner Zweitvertretung jüngst in die Regionalliga aufgestiegen ist. Er folgt damit auf Thomas Bertels.

Weil Thomas Bertels, der Aufstiegscoach der Paderborner U 21, künftig an der Seitenlinie der U 17 des FC Schalke 04 steht, war der Zweitligist auf der Suche nach einem Nachfolger. Mit Dennis Schmitt wurde dieser nun in den eigenen Reihen gefunden. Schmitt, 30-jähriger A-Lizenz-Inhaber, coachte zuletzt die blau-schwarze U 19.

Als Spieler war der gebürtige Aschaffenburger im Nachwuchs des 1. FSV Mainz 05 und im Herrenbereich bei den Würzburger Kickers am Ball, beendete allerdings schon 2018 frühzeitig seine aktive Karriere. Anschließend arbeitete er unter Bernd Hollerbach als Co-Trainer bei den Würzburger Kickers sowie bei den belgischen Clubs Royal Mouscron und VV St. Truiden, ehe der Wechsel nach Nordrhein-Westfalen folgte. Seine erste Spielzeit als hauptverantwortlicher Coach beendete Schmitt mit der U 19 des SCP07 auf dem siebten Platz der A-Junioren-Bundesliga. Zudem gewann er mit dem Team durch einen Sieg beim FC Schalke 04 den Westfalenpokal.

"Die nächsten Entwicklungsschritte"

"Wir freuen uns sehr, Dennis als U-21-Trainer gewonnen zu haben. Mit ihm gehen wir die nächsten Entwicklungsschritte in unserer U 21 und die kommenden Aufgaben im Übergangsbereich an", so NLZ-Leiter Christoph Müller, der auch warme Worte für den scheidenden Bertels findet: "Thomas hat nach seiner erfolgreichen Spielerkarriere beim SCP07 sehr gute Trainer-Arbeit in unserem NLZ geleistet und diese mit dem Aufstieg der U 21 in die Regionalliga gekrönt. Er wird immer ein Teil der SCP07-Familie bleiben."

Der SC Paderborn II ging in der vergangenen Oberliga-Saison als Tabellendritter über die Ziellinie, profitierte aber davon, dass die auf Rang zwei platzierte Zweitvertretung des SC Preußen Münster nicht aufsteigen durfte. So gehen die Paderborner neben dem FC Gütersloh und der SSVg Velbert als dritter Neuling in der kommenden Saison der Regionalliga West an den Start.