Aufsteiger GAK schnappt sich Hartbergs Frieser

Von der Oststeiermark in die Hauptstadt: Dominik Frieser verlässt den TSV Hartberg nach zwei Jahren und wechselt zum Aufsteiger GAK. Bei den "Rotjacken" unterzeichnet der 30-jährige Flügelspieler einen Vertrag über zwei Jahre bis Sommer 2026.

Dominik Frieser heuert in Graz an. GAK 1902

Aufsteiger GAK vermeldet seinen ersten Sommerneuzugang für die kommende Bundesliga-Saison und präsentiert Dominik Frieser. Der 30-jährige Flügelspieler kommt vom TSV Hartberg zu den "Rotjacken" und unterschreibt einen Zweijahresvertrag bis 2026. Der gebürtige Grazer kehrte vor zwei Jahren nach Stationen in England bei Barnsley und in Italien bei Cesena nach Österreich zurück und brachte es in den letzten beiden Jahren für die Hartberger auf 61 Pflichtspieleinsätze. Sein ursprünglich bis Sommer 2025 laufender Vertrag in der Oststeiermark wurde auf Wunsch des Spielers einvernehmlich aufgelöst.

"Mit Dominik Frieser haben wir einen echten Wunschspieler bekommen, der sich ganz sicher mit Vollgas für unseren GAK einsetzen wird. Seine Offensivpower und seine auch internationale Erfahrung wird uns in der Bundesliga auf jeden Fall helfen", freut sich Sportdirketor Dieter Elsneg über die Verstärkung für den Kader.

140 Bundesligaspiele in den Beinen

Frieser bringt die Erfahrung von 140 Bundesligaspielen (22 Tore und 17 Assists), 106 Zweitligapartien, 56 Spielen in der englischen Championship, 16 Partien in der Serie C sowie vier Spielen in der Champions-League- wie Europa-League-Qualifikation und 10 Europa-League-Partien mit. Nun soll der routinierte Offensivspieler auch beim GAK für die nötige Torgefahr sorgen. "Ich freue mich richtig auf die bevorstehende Aufgabe beim - für mich - geilsten Verein der Welt. Ich werde mein Herz auf dem Platz lassen und immer 110 % geben", brennt der 30-Jährige für seine kommende Aufgabe.

In Hartberg verabschiedet man den Flügelspieler mit herzlichen Worten. "Wir möchten uns bei Friesi recht herzlich für seinen Einsatz und seine Leidenschaft bedanken. Er war von der ersten bis zur letzten Minute Hartberg mit 100% dabei und ein super Typ, sportlich wie menschlich", erklärt Obmann Erich Korherr und Trainer Markus Schopp ergänzt: "Es gilt Danke zu sagen für die wunderbare, gemeinsame Zeit. Dominik ist ein wichtiger Faktor in Hartberg gewesen und hat viel zum Erfolg beigetragen. Wir wünschen ihm alles Gute bei seinem Heimatverein, wo er groß geworden ist."