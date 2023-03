Aufsteiger-Duell geht an FCM - Sechster Sieg in Folge für St. Pauli

Magdeburg setzte sich am Freitag mit 2:0 gegen Mitaufsteiger Kaiserslautern durch und sammelte wichtige Punkte im Abstiegskampf. St. Pauli feierte durch ein 2:1 in Paderborn schon den sechsten Sieg in Folge.

Matchwinner: Lukas Daschner (li.) erzielte einen Doppelpack. IMAGO/Ulrich Hufnagel