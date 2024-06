Aufsteiger Como holt Belotti

Como verstärkt sich nach dem Aufstieg mit einem erfahrenen Serie-A-Angreifer. Die Lariani gaben am Dienstagabend die Verpflichtung von Andrea Belotti bekannt. Der 30-Jährige, der das vergangenen halbe Jahr auf Leihbasis bei der Fiorentina spielte, wechselt von der Roma zu Como. Insgesamt erzielte Belotti in seinen bisher 330 Einsätzen in der Serie A 112 Tore.