Aufsteiger Bietigheim verpflichtet bundesligaerfahrenen Linksaußen

Aufsteiger SG BBM Bietigheim stellt sich für die kommende Runde in der 1. Handball-Bundesliga auf und verpflichtet einen erstligaerfahrenen Linksaußen.

Der 27-jährige Till Hermann bildet ab der neuen Saison zusammen mit Alexander Pfeifer das Linksaußen-Gespann der SG BBM Bietigheim. Er kommt von Frisch Auf Göppingen. Über die genaue Vertragslaufzeit machte sein neuer Verein keine Angaben.

"Ich freue mich sehr, ab Sommer das Trikot der SG BBM Bietigheim zu tragen und möchte maximal dabei helfen, unser großes Ziel Klassenerhalt zu erreichen. Aus den Gesprächen stach heraus, dass in der Mannschaft und im Verein eine enge Verbindung herrscht, was mir persönlich sehr wichtig ist", so Till Hermann zu seiner neuen Aufgabe.

SG-Geschäftsführer Bastian Spahlinger: "Unsere große Stärke war und ist die Ausgeglichenheit und der Zusammenhalt unserer Mannschaft. Mit Till konnten wir zu Alex Pfeifer einen weiteren starken Außenspieler für uns gewinnen, der sich auch charakterlich bestens ins Team einfügt."

Bundesliga-Debüt 2014

Seine ersten Erfahrungen mit der höchsten deutschen Spielklasse machte der im niedersächsischen Gehrden geborene Hermann bei der TSV Hannover-Burgdorf, für die er 2014 in der Bundesliga debütierte. Nach einer Saison im Juniorenteam und dem Einzug ins Halbfinale der deutschen A-Jugend-Meisterschaft kam Hermann zunächst vornehmlich in der 3. Liga und im Oberliga-Team der TSV zum Einsatz.

Während er in der Saison 2018/19 über 200 Tore für den Drittligisten MTV Großenheidorn erzielte, wurde Frisch Auf Göppingen auf das Talent aufmerksam und verpflichtete ihn zur Saison 2019/20. Seitdem bildete Hermann zusammen mit dem deutschen Nationalspieler Marcel Schiller ein Linksaußen-Duo. Till Hermann kommt inzwischen auf 160 Bundesliga-Einsätze.