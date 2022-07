Aufsteiger Bayreuth schnappt sich Groiß

In gut einer Woche geht die neue Saison in der 3. Liga los. Aufsteiger Bayreuth hat sich hierfür nochmal verstärkt und Alexander Groiß verpflichtet.

Zuletzt spielte Alexander Groiß für Saarbrücken, wohin er im Sommer 2021 nach drei Jahren beim Karlsruher SC wechselte. "In Saarbrücken war ich am Ende einfach nicht mehr glücklich", liefert der 24-Jährige direkt den Grund für seinen erneuten Wechsel und erzählt dann, warum seine Wahl auf Bayreuth fiel: "Ich finde es extrem spannend, bei einem Aufsteiger zu spielen. Das hat seinen ganz eigenen Reiz. Niemand hat dich auf der Rechnung und du kannst alle nur überraschen."

In der Jugend kickte Groiß sechs Jahre für den VfB Stuttgart, ehe es ihn 2018 zum KSC zog. Dort machte er auch insgesamt 22 Spiele in der 2. Bundesliga. Neben der Zweitligaerfahrung weist der Mittelfeldspieler auch die Erfahrung aus 42 Begegnungen in der 3. Liga auf.

"Für uns ist Alexander ein Glücksgriff", sagt Bayreuths Geschäftsführer Michael Born. "Er ist jung, sehr willig, bringt uns die nötige Körperlichkeit im Defensivbereich und ihm eilt ein hervorragender Ruf voraus." Diesen Ruf will Groiß beim Aufsteiger untermauern. "Ich freue mich absolut auf die neue Aufgabe hier in Bayreuth", blickt er, der sich selbst als abseits des Platzes ruhige Seele beschreibt, nach vorne. Seine Ziele sind dabei klar formuliert: "Ich will mich erst einmal möglichst schnell integrieren und freue mich absolut darauf, die Jungs kennenzulernen."