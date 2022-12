Aufsichtsratsvorsitz in Fürth geht an Köhr

Der Aufsichtsrat der SpVgg Greuther Fürth GmbH & Co. KGaA ist für eine neue Amtsperiode berufen worden. Der neue Vorsitzende ist Peter Köhr.

Bundesliga-Absteiger SpVgg Greuther Fürth hat einen neuen Aufsichtsrat für die GmbH & Co. KGaA berufen. Die Mitglieder des Aufsichtsrats sind nun Alexander Ehm, Volker Heißmann, Peter Köhr, Walter Kurz, Horst Müller, Thomas Sommer, Marcus Steurer und Adolf Wedel.

Dreijährige Amtsperiode unter dem neuen Vorsitzenden Peter Köhr

Wie die Franken am Donnerstag mitteilten, hat der Aufsichtsrat in der konstituierenden Sitzung Peter Köhr als seinen Vorsitzenden gewählt. Der in Fürth lebende Köhr gehört dem Aufsichtsrat der SpVgg bereits seit der Gründung im Jahr 1998 an.

Köhr war von Beginn an stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates. "Ich bedanke mich für das Vertrauen meiner Kollegen und möchte gerne auch in Zukunft in dieser noch verantwortungsvolleren Aufgabe zur Weiterentwicklung der Fußball-KGaA beitragen. Meinem scheidenden Vorgänger Fred Höfler danke ich für die erfolgreiche Arbeit, die er in diesem Gremium geleistet hat", wird Köhr in einer Pressemitteilung zitiert. Als Stellvertreter des Aufsichtsrats-Vorsitzenden wählte das Gremium Alexander Ehm.

Der neue Aufsichtsrats-Vorsitzende steht aufgrund seiner langen Erfahrung im Gremium für Kontinuität. "Unseren Aufsichtsrat prägte immer eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Geschäftsführung der KGaA und ein enges Verhältnis zum Präsidium des Vereins. In dieser Tradition möchte ich meine langjährige Erfahrung weiterhin einbringen", sagt Köhr.

Präsident Heißmann auch im Aufsichtsrat

Neu im Aufsichtsrat sind nun Marcus Steurer sowie der neue SpVgg-Präsident Volker Heißmann, der als Vertreter des Präsidiums Mitglied des Aufsichtsrats ist. "Da wir wegen der besonderen Herausforderungen während der Pandemie ja einige gemeinsame Sitzungen von Aufsichtsrat und Präsidium abhielten, konnte ich die Arbeit des Gremiums bereits kennenlernen. In diese offene und konstruktive Arbeit bringe ich mich nun gerne ein", so Heißmann.

Nicht mehr im Gremium dabei sein werden der langjährige Vorsitzende Walter Brand sowie sein zwischenzeitlicher Nachfolger Fred Höfler.

Hofmann scheidet aus

Ingrid Hofmann, Alleingesellschafterin vom Kleeblatt-Hauptsponsor Hofmann Personal, stand nicht mehr für eine Wiederwahl in den Aufsichtsrat, dem sie seit 2019 angehört hatte, zur Verfügung.

Für die SpVgg Greuther Fürth beginnt die Rückrunde am Samstag, 28. Januar, mit dem Auswärtsspiel bei Holstein Kiel.