Aufschwung nach Debakel-Wochen: Tiefpunkte "gehören bei Rot-Weiss Essen dazu"

Rot-Weiss Essen hat sich zuletzt mit einem 2:1-Sieg bei Borussia Dortmund II von zwei deutlichen Pleiten zurückgemeldet. Cedric Harenbrock ist mit dem Start insgesamt zufrieden und freut sich gegen Saarbrücken auf das Wiedersehen mit einem alten Bekannten.

Die letzten Wochen bei Rot-Weiss Essen waren mehr als wechselhaft. Auf einen 3:1-Sieg über Spitzenreiter Dynamo Dresden folgten zwei desaströse Auftritte in Unterhaching (0:4) und zuhause gegen Verl (0:5). Am vergangenen Wochenende zeigte RWE dann vor 17.098 Zuschauern - darunter allein im Gästeblock knapp 8000 Essen-Fans - bei Borussia Dortmund II wieder ein anderes Gesicht und setzte sich mit 2:1 durch.

Insgesamt bedeutet das nach elf Spielen Platz zehn mit 15 Punkten. Ein Saisonstart, den Cedric Harenbrock "eigentlich ganz positiv" sieht. "Bis auf diese kleinen Tiefs, die wir hatten, würde ich sagen, dass Rot-Weiss Essen in dieser Saison Spaß macht", erklärte der 25-Jährige gegenüber vereinseigenen Medien.

Überraschend seien dabei aber auch die zwischenzeitlich schwachen Auftritte nicht. "Die zwei Spiele gehören irgendwie zu Rot-Weiss Essen dazu. Seitdem ich hier bin, gibt es gefühlt immer mal so ein Tief, wo man sich auch wieder rausarbeiten muss. Das schaffen wir eigentlich in jedem Jahr sehr gut", blickte der dienstälteste RWE-Profi auf seine mehr als sechs Jahre an der Hafenstraße zurück.

0:5 gegen Verl: "Ein ganz ekliges Gefühl"

Spurlos gingen die beiden Klatschen dennoch nicht am Spielmacher vorbei. "Vor allem gegen Verl weiß ich noch, ich wollte einfach nur weg. Das war ein ganz ekliges Gefühl, du warst auch irgendwie machtlos. Das will ich nicht mehr haben und ich hoffe, das kommt auch nicht mehr."

Dennoch scheint auch dieses Tief zunächst überwunden, die Stimmung in der Mannschaft sei "richtig gut", wie Harenbrock betont. "Klar war es in diesen zwei Wochen sehr schwierig, gute Laune in der Kabine zu haben, wenn du so auf den Sack bekommst. Aber gerade deswegen muss man das so hervorheben, dass wir gegen Dortmund II so zurückgekommen sind."

Auch für Harenbrock selbst läuft es dabei gut. In allen elf Drittliga-Spielen stand der gebürtige Wuppertaler auf dem Platz, zuletzt sogar achtmal in Folge in der Startelf. "Wer durchgängig Spielzeit hat, der nimmt sehr viel mit", betonte der offensive Mittelfeldspieler, der sich selbst auf einem guten Weg sieht. "Ich muss weiter an mir arbeiten, denn da sind auch noch viele Stellen, wo ich selber denke, dass ich einiges besser machen kann. Aber ich bin natürlich froh, dass ich im Moment so ein Teil der Mannschaft sein kann."

Den nächsten Schritt will sowohl Harenbrock persönlich als auch der Verein am Sonntag (16.30 Uhr, LIVE! bei kicker) gehen. Dann ist der 1. FC Saarbrücken, zurzeit mit einem Punkt weniger auf Platz zwölf, zu Gast. Harenbrock erwartet einen "intensiv" und "robust" auftretenden Gegner. "Es gilt da einfach gegenzuhalten und, was unsere Stärke ist, schnell zu sein und mit viel Spielwitz aufzutreten."

Harenbrock trifft auf früheren Schul- und Mannschaftskollegen Boeder

Für die Nummer acht kommt es dabei zum Wiedersehen mit Lukas Boeder. "Wir haben damals in Leverkusen zusammengespielt und sind auch zusammen auf der Schule gewesen. Er ist ein guter Junge, wir haben auch noch Kontakt und ich freue mich ihn zu sehen", blickte Harenbrock voraus. Zu verschenken hat der ehemalige U-17-Nationalspieler dennoch nichts. "Wir wollen gewinnen, auch wenn er dann - hoffentlich - als Verlierer vom Platz geht. Nach dem Spiel können wir uns wieder in die Arme nehmen und alles ist gut."