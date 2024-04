Aufschwung bei Bayern Hof: "Haben zwei bis drei Schritte nach vorne gemacht"

Sechs Siege, drei Unentschieden und nur eine Niederlage nach der Winterpause - die SpVgg Bayern Hof ist neben dem ASV Neumarkt so etwas wie die Mannschaft des bisherigen Jahres in der Bayernliga Nord.

Das Selbstvertrauen der Oberfranken, die durch ihre Siegesserie von Rang 13 zu Jahresfrist auf Platz fünf geklettert sind, bekam am vergangenen Wochenende auch der ehemalige Tabellenführer vom VfB Eichstätt zu spüren. "Die haben eine tolle Mannschaft mit überragenden Einzelspielern. Wir waren aber von der ersten Minute an tonangebend und haben sie unter Druck gesetzt, sodass wir ihre Offensive in Schach halten konnten", zeigt sich Hofs Trainer Mikheil Sajaia im Rückblick daher zufrieden, "wir sind verdient in Führung gegangen und müssen per Konter eigentlich noch ein zweites Tor vor der Halbzeit nachlegen."

So ging es zur Halbzeit nur mit einer knappen Führung der Gäste in die Kabinen - wer im Anschluss einen Sturmlauf der noch immer im Aufstiegsrennen mitmischenden Hausherren erwartet hatte, wurde jedoch enttäuscht.

"Eine überragende Leistung"

"Wir waren weiterhin dominant und haben das zweite und dritte Tor nachgelegt. Insbesondere das 2:0 war überragend herausgespielt", freut sich Sajaia über den Auftritt seiner Elf, der durch die Tore von Yannick Frey und Maximilian Weiß veredelt wurde. Wie entfesselt drückten die Oberfranken im Anschluss sogar auf weitere Tore, wurden kurz vor Spielende für den eigenen Chancenwucher aber beinahe noch bestraft. "Wir haben wegen der anstehenden englischen Wochen etwas durchgewechselt und erhalten dann eine unnötige Gelb-Rote Karte", erklärt der erfahrene Trainer den Startschuss einer heißen Schlussphase: Denn keine zwei Minuten nach dem Feldverweis verkürzten die Gastgeber "nach einem Absprachefehler bei einem Standard" auf 1:3 (87.) und witterten Morgenluft.

Tatsächlich trafen die Oberbayern in Minute 91 erneut nach einem Standard zum zweiten Mal - zu mehr sollte es trotz aller Bemühungen allerdings nicht mehr reichen. "Zum Glück haben wir das Spiel über die Zeit bekommen, denn der Sieg war vollkommen verdient. Wir hatten die Partie 87 Minuten komplett im Griff, das war eine überragende Leistung der Mannschaft", schließt Sajaia seinen Bericht vom Wochenende.

Englische Wochen warten

Lange durchschnaufen gilt jedoch nicht für die junge Truppe, denn bereits am Mittwoch startet mit dem Heimspiel gegen die DJK Ammerthal die erste von zwei englischen Wochen in Folge. "Ammerthal braucht noch Punkte für den Klassenerhalt und hat sich nach einer Phase mit einigen Schwierigkeiten nun wieder gefunden", erwartet der 47-Jährige ein tückisches Heimspiel gegen die Oberpfälzer, die als 13. rein tabellarisch zwar im hinteren Drittel des Klassements liegen, mit 44 Zählern aber nur sechs Zähler weniger aufweisen als die Hofer Bayern, "dennoch geben wir alles, um das Spielglück auf unsere Seite zu ziehen. Gerade daheim wollen wir unsere Spiele gewinnen - egal wie der Gegner heißt. Durch den Schneefall in Hof am Wochenende müssen wir uns auf einen weichen Platz einstellen, daher wird es vor allem über den Kampf gehen."

Zum Pluspunkt im erwarteten Kampfspiel könnte da die Unterstützung des Hofer Publikums werden: Mit knapp 650 Zuschauern im Schnitt liegt die SpVgg in dieser Kategorie schließlich auf Platz eins der Bayernliga Nord.

Der Zuschauerschnitt ist auch ein Beleg, dass die Leistungen der jungen Mannschaft honoriert werden - schließlich strömen deutlich mehr Schaulustige ins Stadion an der grünen Au als noch im vom Abstiegskampf geprägten Vorjahr (370 im Schnitt). "Wir freuen uns riesig, dass die Fans wieder zu uns kommen, nachdem sie zuletzt nicht gerade verwöhnt waren", hat der Trainer den veränderten Zuspruch seitens der Zuschauer ebenso wahrgenommen, "wir haben 13 Hofer Jungs im Kader und sind zudem die drittjüngste Mannschaft der Liga. Die Jungs marschieren und sind willig - das wollen die Zuschauer in einer Fußballstadt wie Hof sehen."

Regionalliga-Bewerbung als Fingerzeig

Mit den wiedergewonnenen Fans im Rücken setzten die Hofer kürzlich ein weiteres Zeichen: Denn die beantragte Lizenz zur Regionalliga, in der die Hofer zuletzt in der Saison 2016/17 aktiv waren, ist durchaus als Fingerzeig zu verstehen. "Wir dürfen nicht vergessen, wo wir herkommen", drückt Sajaia jedoch auf die Euphoriebremse, schließlich landeten die Oberfranken in den letzten drei Jahren zum Saisonabschluss stets in der unteren Tabellenhälfte.

Nichtsdestotrotz bescheinigt der Trainer seiner Mannschaft einen großen Entwicklungsschritt innerhalb dieser Saison: "Zufall ist unser gutes Abschneiden aber keinesfalls. Gerade im Winter haben wir mit einer überragenden Vorbereitung taktisch und im Fitnessbereich nochmal zwei bis drei Schritte nach vorne gemacht. Zudem haben die Jungs eine gewisse Siegermentalität entwickelt."

Jene Mentalität war am Ende wohl auch in Eichstätt ausschlaggebend, dass man dem Ansturm der Heimelf trotzte und den knappen Sieg über die Zeit bringen konnte - bestenfalls gelingt eine Wiederholung gleich am Mittwoch: Mit einem weiteren Dreier wären die Hofer dann das beste Team des Jahres 2024 - und der Schulterschluss mit den Fans wohl endgültig geglückt.