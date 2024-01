Aufregung um Frankreichs wilden Ausgleich: Schweden legt Protest ein

Viel dramatischer hätte es Frankreich im EM-Halbfinale gegen Schweden nicht machen können. Nun aber droht ein Nachspiel, die Skandinavier legten Protest gegen die Wertung des Spiels ein.

Mit einem Zwei-Tore-Vorsprung waren die Schweden im ersten Halbfinale der EM in die Schlussminute gegangen - doch das reichte nicht. Nachdem Gottfridsson beim Stand von 26:27 den Ball wegen eines Schrittfehlers hergeschenkt hatte, bot sich der Equipe Tricolore noch eine Mini-Chance - und zwar per direktem Freiwurf: PSG-Profi Elohim Prandi nutzte diese sensationell unter Mithilfe der Unterkante der Latte zum 27:27 und erzwang so die Verlängerung, in der sich Frankreich dann gegen sichtlich geschockte Schweden mit 34:30 durchsetzte.

Prandis Freiwurf sorgte anschließend für Diskussionen. Während die Franzosen die "Extraklasse" und den "Raketenarm" des Rückraumspielers feierten, wusste man auch, dass der Treffer nicht unumstritten war. "So ein Tor sieht man nicht alle Jahre, es fühlt sich auch danach an, dass er springt, um einen besseren freien Arm zu bekommen", sagte beispielsweise Kentin Mahe.

Schiedsrichter verzichteten auf den Videobeweis

In der Tat kann man bei Begutachtung der Zeitlupe zur Erkenntnis kommen, dass Prandis Fuß sich zu früh vom Boden gelöst hat und der Treffer somit irregulär war. Der Pariser stand zuerst auf dem linken Fuß und machte dann einen kurzen Schritt nach rechts, ehe er im Fallen warf - strenggenommen also ein irregulärer Treffer.

Die Schiedsrichter Gjorgji Nachevski und Slave Nikolov aus Nordmazedonien, die im Vorjahr das WM-Finale geleitet hatten, verzichteten jedoch sehr zum Missfallen der Schweden auf die Nutzung des Videobeweises.

Am Freitagabend teilte die Europäische Handballföderation (EHF) dann mit, dass der schwedische Handballverband Protest eingelegt habe und dass dieser derzeit "bearbeitet" werde. Eine Entscheidung stand demnach noch aus, allerdings gilt im Handball für gewöhnlich die Tatsachenentscheidung, sodass nicht viel von dem Protest zu erwarten ist.

Sollte der Protest also keinen Erfolg haben, dann spielen die Schweden am Sonntag im kleinen Finale gegen Deutschland um Bronze und die Olympia-Qualifikation, während Frankreich gegen Dänemark um den Titel spielt.