Aufregung nach Türkgücü-Spiel: Schmitt muss beim FCN II einmal aushelfen

Nach dem Heimspiel der U 23 des 1. FC Nürnberg gegen Türkgücü sahen Trainer Andreas Wolf und sein Assistent Andreas Nägelein Rot. Gegen Würzburg musste demnach eine Lösung her. Die wurde mit Dominik Schmitt gefunden.

Dass ausgerechnet er im Spitzenspiel bei Tabellenführer Würzburger Kickers auf der Nürnberger Trainerbank sitzen würde, hätte Dominik Schmitt vor ein paar Tagen auch noch nicht gedacht. Als Übergangskoordinator des 1. FC Nürnberg ist der 31-Jährige zwar nah dran an der U 23, fungiert aber vor allem als Bindeglied zum Profibereich.

Aber es kommt ja auch nicht alle Tage vor, dass das gesamte Trainerteam gesperrt wird. So geschehen im Heimspiel des FCN II gegen Türkgücü München am Tag der Deutschen Einheit. Es lief die 98. Minute, Türkgücü warf alles nach vorne, um doch noch den 1:1-Ausgleich zu erzielen. Einen Kopfball stoppte Nürnbergs Ben Fischer auf der Linie. Schiedsrichter Stadlmayr wollte in der unübersichtlichen Situation ein Handspiel erkannt haben, zeigte Fischer Rot und auf den Punkt - Elfmeter.

Das erzürnte die Nürnberger Bank, Co-Trainer Andreas Nägelein geriet mit dem Münchner Trainerteam massiv aneinander und flog ebenfalls vom Platz. Der Strafstoß schlug im Netz ein, Nürnberg musste sich mit einem Punkt begnügen. Coach Andreas Wolf knöpfte sich nach dem Abpfiff das Schiedsrichterteam lautstark vor und sah ebenfalls Rot. Der Bayerische Fußballverband sperrte alle Beteiligten für die Partie bei den Kickers. So stand der FCN zunächst ohne Trainer da.

Bekannte Gesichter für Schmitt

"Als mich NLZ-Leiter Michael Wiesinger gefragt hat, habe ich natürlich zugesagt", erzählt Schmitt und erklärt: "Ich war schon bei der U 19 im Trainerteam von Andi Wolf und Andi Nägelein und habe zu beiden einen guten Draht. Und ich kenne den Großteil der Spieler." Als Übergangskoordinator arbeitet der gebürtige Bamberger mit den jungen Akteuren aus dem Profikader, der U 19 und der U 23, nimmt regelmäßig an den Trainingseinheiten teil.

Deshalb bedurfte es keiner nennenswerten Eingewöhnung. Die Rolle des Assistenten übernahm Fabian Menig. Der 29-jährige Kapitän muss nach seinem Zehenbruch derzeit noch pausieren und konnte Interimscoach Schmitt an der Seitenlinie unterstützen, der sich für sein Trainerintermezzo einiges vorgenommen hatte: "Wir wollten die erste Mannschaft sein, die in dieser Saison in Würzburg gewinnt." Aber der Ligaprimus erwies sich am Samstag als eine Nummer zu groß, legte schnell zwei Treffer vor.

Ein bisschen Stolz in Würzburg

Nach einer missglückten Rettungsaktion, mit der Seyhan Yigit Marius Wegmann mit dem Schuh am Kopf traf, sah der Nürnberger Rot, und Saliou Sané vollstreckte den fälligen Strafstoß zum 3:1. "Dass wir in Unterzahl nicht unter die Räder gekommen sind, unser Herz auf Platz gelassen haben und sogar noch klare Chancen hatten, macht mich stolz", ist Schmitt mit der Leistung seiner Jungs nicht unzufrieden, bekannte aber auch: "Der Sieg der Würzburger war verdient."

Beim nächsten Gastspiel in Unterfranken am Samstag beim 1. FC Schweinfurt darf sich dann das etatmäßige Trainerteam wieder um die Mannschaft kümmern. Schmitt rückt ins zweite Glied, bleibt aber weiter nah dran und versorgt die Youngsters wie gewohnt mit wertvollen Einzelanalysen.