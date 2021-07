"Aufregende Zeiten": Solskjaer verlängert bei ManUnited

Manchester United und Ole Gunnar Solskjaer - das passt einfach. Das dachten sich wohl auch beide Parteien und verlängerten das gemeinsame Arbeitsverhältnis vorzeitig um weitere zwei Jahre bis 2024, mit Option auf ein weiteres Jahr.

Daumen hoch: Ole Gunnar Solskjaer verlängerte in Manchester. imago images/PA Images

"Ole und seine Mitarbeiter haben unermüdlich daran gearbeitet, den Grundstein für langfristigen Erfolg zu legen", lobte der Vize-Vorsitzende Ed Woodward die Arbeit des Norwegers: "Die Ergebnisse wurden im Verlauf der vergangen zwei Jahre immer sichtbarer. Besonders zufriedenstellend ist der Weg, wie die Entwicklung gemacht wurde: Mit einer Mischung aus jungen heimischen Talenten und erstklassigen Zugängen, die Angriffsfußball in bester Manchester-Tradition spielen. Wir sind sicher, dass wir unter Oles Führung in die richtige Richtung gehen."

"Jeder weiß um meine Gefühle für diesen Verein", sagte derweil Solskjaer, der auch schon als Spieler seine größte Zeit bei ManUnited hatte - unter anderem gewann er 1999 die Champions League (2:1 gegen Bayern München) - und hofft nun, auch als Trainer ähnlich erfolgreich zu sein. "Manchester United will immer die größten und bedeutendsten Trophäen gewinnen - und danach streben wir", betonte der Norweger und wies darauf hin: "Wir haben eine Mannschaft mit einer guten Balance aus jungen und erfahrenen Spielern geformt, die hungrig nach Erfolg ist. Wir haben uns entwickelt, auf und neben dem Platz - und das wird in den kommenden Spielzeiten so weitergehen. Es sind aufregende Zeiten."

Seit dem 19. Dezember 2018 ist Solskjaer nun schon Trainer der Red Devils, die zuletzt für viel Geld Jadon Sancho von Borussia Dortmund losgeeist haben.