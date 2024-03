Aufprall zweier Philosophien - Leitl warnt vor Lauterns "Umschaltmomenten"

Trotz jeweils mehr Ballbesitz als der Gegner blieb Hannover zuletzt dreimal sieglos. Diese Serie möchte Stefan Leitl mit einem simplen Plan beenden. Er fordert, "aus der Kontrolle mehr Torgefahr zu entwickeln".

Nach fünf ungeschlagenen Spielen zum Jahresbeginn (vier Siege) strauchelte Hannover zuletzt ein wenig. Nur zwei Zähler sprangen aus den Partien gegen Osnabrück (0:1), Düsseldorf (2:2) und Wiesbaden (1:1) heraus. Da aber auch die Konkurrenz patzte, haben die Niedersachsen den Relegationsplatz weiterhin im Blick. Sollte Düsseldorf in Osnabrück nicht siegen und der HSV zum dritten Mal in Serie verlieren (zuhause gegen Wiesbaden), könnten die 96er gar zum Abschluss des 26. Spieltags auf Platz drei stehen.

Es ist eine Mannschaft, die über Umschaltsituationen kommt. Stefan Leitl

Dafür benötigen sie aber gegen Kellerkind Kaiserslautern vor allem eine gute Konterabsicherung. "Es ist eine Mannschaft, die über Umschaltsituationen kommt, weil sie sehr viel Tempo hat - gerade in der Sturmreihe vorne", warnt Stefan Leitl.

Damit werden am Samstagabend zwei ganz unterschiedliche Spielphilosophien aufeinanderprallen. Denn Hannover hat sich immer mehr zu einer Mannschaft entwickelt, "die den Gegner bespielen kann": In den vergangenen drei Partien kam die Leitl-Elf auf 59, 65 und 66 Prozent Ballbesitz. Doch aus ihrer Überlegenheit schlugen die Niedersachsen eben zuletzt kein Kapital. Es fehlte an der nötigen Zielstrebigkeit im letzten Drittel. "Aus der Kontrolle heraus, wollen wir versuchen, ein bisschen mehr Torgefahr zu entwickeln und dann werden wir auch wieder Spiele gewinnen", ist sich Leitl sicher.

Ezeh sammelt Selbstvertrauen in der U 23

Ein Grund für die zuletzt etwas abhandengekommene Torgefahr ist sicherlich dem Personal auf der Linksverteidiger-Position geschuldet. Da die Gegner inzwischen im Zentrum deutlich enger stehen, benötigt es aus Sicht von Leitl eine hohe Intensität der Außenverteidiger. Der Trainer besitzt aktuell mit Marcel Halstenberg und Bright Arrey-Mbi für seine linke Abwehrseite aber nur zwei Optionen, die nicht gerade für ihre offensiven Vorstöße bekannt sind. Dennoch wird einer der beiden auch gegen den FCK den linken und der andere den hablinken Part in der Viererkette einnehmen.

Immerhin sammelte der Ersatz von Winterabgang Derrick Köhn, Brooklyn Ezeh, nach seinen mentalen Problemen zuletzt bei der U 23 wieder Selbstvertrauen und könnte mit Blick in die Zukunft die Lösung für das Problem darstellen - und damit vielleicht gar noch ein entscheidendes Puzzleteil im Aufstiegsrennen werden.