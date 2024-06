"Aufkommende Unzufriedenheit": Lempke-Ära in Krieschow endet

Das gab es seit vielen Jahren nicht mehr: Der VfB Krieschow wird in der Sommerpause einen Trainerwechsel vollziehen. Dem bisherigen Amtsinhaber Toni Lempke wurde indirekt seine lange Zeit gute Arbeit zum Verhängnis.

Kurz vor dem Auswärtsspiel am Sonntag bei Budissa Bautzen ließ der VfB Krieschow die Bombe platzen. Toni Lempke stellt nach Saisonende seinen Trainerposten zur Verfügung. Damit endet bei den Lausitzern eine Ära, denn Lempke war seit März 2016 Chef-Anweiser des VfB.

Doch auch wenn die Saison 2023/24 noch nicht vorbei ist, mehr als Platz 6 in der Oberliga NOFV-Süd wird Krieschow nicht mehr erreichen können. Zu wenig für die Ansprüche des Vereins, die auch Lempke durch sein Zutun hat wachsen lassen. In einer Stellungnahme schreiben die Krieschower: "Die stark von Tonis Handschrift geprägte Erfolgsgeschichte des VfB hat natürlicher Weise die Erwartungen der Fans, Sponsoren sowie der Aktiven und Offiziellen des Vereins ständig in die Höhe geschraubt. Speziell nach den in den beiden letzten Jahren erreichten Vizemeisterschaften der Oberliga-Staffel Süd wurde die Mannschaft als absoluter Mitfavorit für diese Saison gehandelt."

Ergebniskrise in der Rückrunde

Doch diesem Anspruch konnte der VfB in der noch laufenden Spielzeit nicht gerecht werden. Dazu führt der Klub aus: "Die Hinrunde konnte auch noch, trotz permanenter Besetzungsprobleme, mit dem im Rahmen der Erwartungen liegenden 5. Tabellenplatz abgeschlossen werden. Doch nach der Winterpause stagnierte die Truppe, was sich in einer argen Ergebniskrise niederschlug und mit dem zwischenzeitlich 14. Rang in der separaten Rückrundentabelle ihren Tiefpunkt erreichte. Ungeachtet einiger guten Auftritte, welche allerdings zu selten in Zählbares umgesetzt wurden, fehlte die Leistungskonstanz und es machte sich eine gewisse Unzufriedenheit bei mehr oder weniger allen Beteiligten im Umfeld des VfB breit." Somit seien sich Verein und Lempke einig gewesen, dass nun Zeit für einen neuen Impuls sei.

Sportvorstand Christof Lehmann stellt jedoch in Aussicht, dass Lempke womöglich in anderer Funktion dem VfB erhalten bleiben könnte: "In seiner Tätigkeit als Talentescout und Förderer ist Toni in seinem Element." Der scheidende Trainer blickt indes auf sein langjähriges Wirken zurück: "Es war mir eine Ehre, die Mannschaft von einem weitgehend unbekannten Verein im 'Gallischen Dorf' zu einer mittlerweile weit über die Grenzen der Niederlausitz hinaus bekannten festen Größe der Oberliga zu formen."

Einen neuen Cheftrainer will Krieschow nach eigenen Angaben "zu gegebener Zeit" bekanntgeben und betont, dass die Arbeit, die Lempke und sein Assistent Lars Zimmermann geleistet haben, dem Nachfolger als gute Grundlage dienen werde.