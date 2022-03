Aufkauf durch Microsoft: Was muss anders werden bei Activision Blizzard?

Microsoft kaufte im Januar Activision Blizzard auf. Doch außer den Spielen wanderten auch die negativen Schlagzeilen zum neuen Besitzer. Was sich nun ändern wird und muss - dem geht ab um 19:30 Uhr der kicker eSport Talk auf die Spur.

Das Jahr 2022 begann mit der größten Übernahme der Videospielgeschichte. Für 68,7 Milliarden US-Dollar kaufte Microsoft das kalifornische Unternehmen Activision Blizzard. Und damit auch eSport-Titel wie Call of Duty oder World of Warcraft (WoW), aber auch das Flaggschiff der Mobile-Spiele - Candy Crush.

Allerdings fanden mit dem Kauf auch die zuvor entstandenen negativen Schlagzeilen einen neuen Besitzer. Die Liste an Vorwürfen gegen Activision Blizzard: Sexismus, Diskriminierung, toxische Kultur innerhalb der Firma. Die Folgen vor Microsofts Einstieg: Der Aktienkurs fiel, Sponsoren sprangen ab.

Offene Fragen nach der Übernahme

Wie geht es also mit den eSport-Titeln weiter? Was wird sich verändern? Werden die Spiele in den Game-Pass integriert? Und was sagt die Vergangenheit: Funktioniert eine solche Integration oder nicht? Zu diesen und weiteren Fragen lädt unser Host Christian Gürnth ab 19:30 Uhr zum kicker eSport Talk.

Dort begrüßt er zwei Gesprächspartner. Zum einen Florian Merz. Er arbeitet beim Fernsehsender "Sport1" vor sowie hinter der Kamera und kennt sich mit eSport bestens aus - egal ob League of Legends, FIFA, Dota 2 oder Fortnite.

Zum anderen Marcel 'Sl4sH' Reiske. Er arbeitet hauptberuflich als Intensivkrankenpfleger - in seiner Freizeit castet und streamt er Turniere rund um World of Warcraft. Darüber hinaus ist er Team Manager des WoW-Teams Playing Ducks.

Spannende Fragen und vielleicht auch der ein oder andere Tipp an Microsoft. Wir streamen unseren Talk live auf Twitch - dort seid ihr herzlich eingeladen, mitzumachen. Seien es Fragen, oder Kommentare - im Chat könnt ihr das alles loswerden.