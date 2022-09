Aufholjagd in Satz eins: Niemeier schlägt Putintseva und hält die deutsche Fahne hoch

Jule Niemeier zieht als letzte verbliebene Deutsche in die dritte Runde der US Open ein: Nach einem Comeback im ersten Satz gewann die Dortmunderin auch Satz zwei gegen Yulia Putintseva.

Jule Niemeier steht bei den US Open in Runde drei. IMAGO/Paul Zimmer

Jule Niemeier breitete ihre Arme aus und zeigte dem Publikum dann die Siegerfaust: Deutschlands letzte Turnier-Hoffnung hat bei den US Open erneut abgeliefert. Nachdem die 23-Jährige schon vor zwei Monaten in Wimbledon mit dem Viertelfinal-Einzug überrascht hatte, setzt sie auch in New York ihre erfolgreiche Reise fort.

Sie ist ruhig geblieben, hat ihr Spiel durchgezogen und absolut verdient gewonnen. Barbara Rittner

Niemeier besiegte am Donnerstag die in der Weltrangliste um 70 Plätze besser platzierte Yulia Putintseva aus Kasachstan dank Nervenstärke und soliden Grundschlägen mit 6:4, 6:3. Am Samstag spielt die Dortmunderin entweder gegen die Russin Anastasia Potapova oder die Chinesin Qinwen Zheng um den Achtelfinal-Einzug. "Sie ist ruhig geblieben, hat ihr Spiel durchgezogen und absolut verdient gewonnen", so Bundestrainerin Barbara Rittner zufrieden bei Eurosport.

Niemeier ist die einzig verbliebene deutsche Tennisspielerin beim letzten Grand-Slam-Turnier des Jahres. Bei den Männern stand erstmals seit 38 Jahren kein deutscher Profi in der zweiten Runde des Hartplatzturniers im Flushing-Meadows-Park. Aufgrund der Startabsagen des nicht ganz fitten Olympiasiegers Alexander Zverev und der schwangere Angelique Kerber sowie des Lospechs waren die Erwartungen im deutschen Lager aber ohnehin sehr gering gewesen.

Nach Fehlstart knüpft Niemeier an die Leistung aus dem Auftaktspiel an

Gegen die gebürtige Russin Putintseva, die seit 2012 für Kasachstan startet und die Niemeiers Trainer Christopher Kas als "Verteidigungskünstlerin" bezeichnete, hatte die Deutsche zunächst Probleme. Doch nach einem 0:3-Rückstand im ersten Satz fand Niemeier deutlich besser zu ihrem Rhythmus und knüpfte an ihre starke Leistung aus dem Auftaktsieg gegen die frühere Australian-Open-Gewinnerin Sofia Kenin an. Mit ihrer Dynamik und Schlaghärte brachte sie die erfahrenere Putintseva zur Verzweiflung.

Putintseva, die laut Kas immer wieder "für das ein oder andere Mätzchen" gut ist, half auch ein medizinisches Time-Out zur Behandlung eines eingerissenen Fingernagels nichts. Niemeier ließ sich von der Pause nicht aus der Ruhe bringen und zog ihr Spiel auf beeindruckende Weise weiter durch.

Großer Sprung nach vorn in der Weltrangliste

Niemeier steht erstmals in ihrer Karriere im Hauptfeld der US Open, es ist erst ihr drittes Grand-Slam-Turnier. Durch die beiden Auftaktsiege wird Deutschlands Tennis-Hoffnung in der Weltrangliste vom aktuellen Platz 108 einen großen Sprung nach vorne machen.