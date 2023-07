Aufholjagd für Mainka nach Knie-OP

Aufsteiger Heidenheim absolviert derzeit ein Trainingslager in Südtirol. Eine der wichtigsten Führungskräfte beim FCH kämpft noch mit Altlasten aus der Vorsaison.

Aus Heidenheims Trainingslager in Natz/Südtirol berichtet Michael Pfeifer

Teilintegriert nennt sich das im Fachterminus. Patrick Mainka kann in diesem ersten Trainingslager das volle Programm noch nicht durchziehen und muss sich erst an die Höchstbelastung herantasten. Unbemerkt von der breiten Öffentlichkeit hat sich der Kapitän des Aufsteigers nach der Erfolgssaison einer Knie-OP unterzogen. "Ich hatte schon in der Rückrunde mit Knieproblemen zu kämpfen, aber da gab es weder Zeit noch Wille, unser großes Ziel aus den Augen zu verlieren", erzählt Mainka, "aber es kam immer wieder, da war schnell klar, dass es nach der Saison gemacht werden muss. Es war nur ein kleiner operativer Eingriff, eine Arthroskopie, dabei wurde eine Schleimbeutelfalte entfernt und der Meniskus geglättet, aber es ist genug Zeit, um wieder in einen guten körperlichen Zustand zu kommen."

Einstieg ins Mannschaftstraining rückt näher

Übungen ohne Gegnerkontakt oder mit Abschlüssen muss der 28-Jährige noch meiden und arbeitet sich nach dem gemeinsamen Aufwärmen mit den Kollegen durch ein individuelles Aufbauprogramm. "Aber die scheuchen mich hier auch schön, das Gute ist: Das Knie reagiert gut auf die Belastung, da spüre ich nichts mehr, dafür alles andere", flachst Mainka, "Ziel ist, nach dem Trainingslager wieder alles mitzumachen."

Bundesligaspiele werden "niemals Selbstverständlichkeit"

Schließlich fiebert der Innenverteidiger dem großen Moment entgegen, die Heidenheimer auch in der Bundesliga aufs Feld zu führen - vorbehaltlich der erneuten Bestätigung als Kapitän durch Trainer Frank Schmidt. "Am meisten freue ich aufs erste Spiel, auf diesen Moment, da zu sein, wo ich immer hinwollte, das wird der nächste große Moment in meiner Karriere", versichert Mainka vor dem Erstligadebüt beim VfL Wolfsburg, "natürlich auch auf die Highlights gegen meine Ex-Klubs Dortmund oder Bremen." Sicher ist er sich, dass er jedes einzelne Spiel genießen wird, "das darf und wird bei mir auch niemals zu einer Selbstverständlichkeit werden. Man muss sich vor jedem einzelnen Spiel vor Augen führen, wo man gerade ist."

Auf einen Gegenspieler freut er sich besonders. "Da denke ich vor allem an Sebastian Haller, vor dem habe ich riesigen Respekt nicht nur als Sportler, sondern auch vor seinem Leidensweg. Ich freue mich, dass ich vielleicht sein Gegenspieler sein darf", sagt Mainka, der vor seiner Heidenheimer Zeit jeweils zwei Jahre in der 2. Mannschaft in Bremen und danach in Dortmund spielte.

Uns traut keiner etwas zu. Patrick Mainka über die Außenseiterrolle Heidenheims

Trotz der Außenseiterrolle des FCH traut der gebürtige Gütersloher dem Aufsteiger durchaus den Klassenerhalt zu. "Ich bin von unserem Weg, unserem Teamgedanken, unserer Spielweise und der Art, den Fußball zu leben so überzeugt, dass wir die Chance haben drinzubleiben. Uns traut keiner etwas zu", ahnt Mainka und schlussfolgert: "Wenn wir es nicht tun, wer soll das sonst machen?"

Von seinem im Sommer 2024 auslaufenden Vertrag lässt sich Mainka weder irritieren noch ablenken. "Ich hoffe, dass ich am Ende der Saison nicht arbeitslos sein werde", erklärt Mainka schmunzelnd, "es gab bislang noch keine Gespräche, ich bin da ganz entspannt, ich bin in einer optimalen Position und fühle mich in Heidenheim sehr wohl. Wenn es weiterginge, wäre es schön. Es wird sich Zeit finden, wir waren immer im guten Austausch, aber im Moment gibt es Wichtigeres als über meine persönliche Vertragssituation nachzudenken. Wir bereiten uns jetzt erstmal auf die Bundesliga vor, der Rest ist noch weit weg." Immer eins nach dem anderen.