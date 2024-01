Aufgrund vieler Ausfälle: Oldenburg holt estnischen Nationalspieler

Die EWE Baskets reagieren auf ihre anhaltenden Verletzungssorgen und haben mit Artur Konontsuk einen neuen Big Man verpflichtet. Der 23-Jährige spielte bis zuletzt in Spaniens erster Liga.

Nachdem die Personalsorgen bei den EWE Baskets Oldenburg durch die Verletzung von Center Norris Agbakoko weiter zugenommen haben, reagiert der aktuelle BBL-Zehnte mit der dritten Nachverpflichtung in der laufenden Saison. Aus dem spanischen Granada kommt Artur Konotsuk. Der estnische Nationalspieler war bei den Andalusiern nicht über die Rolle als Ergänzungsspieler hinausgekommen. Zuvor hatten die EWE Baskets bereits die beiden US-Amerikaner Chaundee Brown Jr. und Geno Crandall nachverpflichtet.

Vor seinem Wechsel nach Spanien hatte der Power Forward in seiner Heimat gespielt und dort mit seiner Wurfstärke von außen sowie als starker Rebounder überzeugt. Oldenburgs Trainer Pedro Calles umreißt das Anforderungsprofil an seinen Neuzugang wie folgt: "Artur hat Erfahrung im europäischen Basketball, hat den FIBA Europe Cup und zuletzt in Spanien gespielt. Er ist ein Power Forward, der das Spielfeld mit seinem Wurf breit machen kann. In der aktuellen Situation muss Artur zudem flexibel auf andere Positionen ausweichen können."

Mehrere Spieler auf den großen Positionen fallen aus

Konotsuk ist guter Dinge, den EWE Baskets in der schwierigen aktuellen Situation weiterhelfen zu können: "Ich bin ein Teamplayer. Ich versuche auf dem Court stets, immer die richtige Entscheidung zu treffen. Ich habe einen guten Wurf von außen und bin vielseitig genug, um auf vielen Positionen eingesetzt werden zu können. Auf die BBL freue ich mich."

In Oldenburg soll der 23-Jährige helfen, die Verletzungssorgen auf den großen Positionen, wo neben Agbakoko auch Deane Williams, Brekkott Chapman und Alen Pjanic fehlen, abzufangen. Er könnte dabei direkt am kommenden Spieltag in der BBL zum Einsatz kommen, wenn die EWE Baskets gegen ihren letztjährigen Play-off-Gegner Ludwigsburg antreten (Samstag, 18.30 Uhr).