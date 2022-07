Aufgeregt und voller Vorfreude: Harder und die Däninnen brauchen "einen perfekten Tag"

Dänemark geht in Bestbesetzung in seinen EM-Auftakt gegen die deutschen Frauen. Coach Lars Söndergaard erwartet ein "50:50-Spiel", Pernille Harder freut sich auf ein Wiedersehen.

Alle an Bord. Dänemark geht angespannt, aber positiv gestimmt ins erste EM-Gruppenspiel am Abend gegen Deutschland. "Wir haben uns lange vorbereitet. Wir sind nervös, aufgeregt und freuen uns darauf, endlich loszulegen", sagte der seit Anfang 2018 im Amt befindliche Trainer Lars Söndergaard (63), der "ein 50:50-Spiel" erwartet.

Harder freut sich auf die Wölfinnen

Beide Teams kennen sich gut, vor allem Kapitänin und Leitfigur Pernille Harder ist den DFB-Frauen ein Begriff. Die 29 Jahre alte Offensivspielerin wurde 2018 und 2020 zu "Europas Fußballerin des Jahres", 2020 außerdem als erste ausländische Spielerin zu "Deutschlands Fußballerin des Jahres" gewählt. Sie spielte ab 2017 für drei Jahre beim VfL Wolfsburg, ehe sie zum FC Chelsea wechselte. "Es wird eine Freude sein, meine damaligen Mannschaftskameradinnen aus Wolfsburg zu treffen. Das war eine schöne Zeit für mich", sagte Harder. Ihr Wechsel nach London machte sie 2020 mit einer Ablösesumme von geschätzten 330.000 Euro zur teuersten Fußballspielerin der Welt.

Potsdamer Zwillinge im Aufgebot

Hinter Harder agieren häufig Simone Boye Sörensen (FC Arsenal) und Sofie Pedersen (Juventus Turin) als erfahrene Achse. Aus der Bundesliga sind im dänischen Kader nur die Zwillinge Karen und Sara Holmgaard (23, beide Turbine Potsdam) vertreten. "Auch wenn die großen Turniere zuletzt nicht so liefen wie gewünscht, ist Deutschland natürlich in der Favoritenrolle. Wir brauchen einen perfekten Tag, um erfolgreich in das Turnier zu starten", sagte Karen im Interview mit dfb.de, während ihre Schwester Sara "Deutschland trotz des einen oder anderen Rückschlags zuletzt selbstverständlich zu den Topfavoriten auf den Titelgewinn" zählt. Ihr Team müsse "diese extrem schwere Vorrunde überstehen, dann kann was gehen".

So wie bei der EM 2017, als Dänemark die von Steffi Jones trainierte deutsche Elf im Viertelfinale ausschalten und bis ins Endspiel vordringen konnte - um dort dann mit 2:4 gegen die Niederlande zu verlieren.