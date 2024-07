Aufgehende FC-24-Sterne gesucht: eSport-Turnier auf dem Dortmunder Fanfest

In Dortmund steht nach dem Halbfinale der EURO der virtuelle Fußball im Mittelpunkt. Beim Turnier Rising Stars powered by kicker eSport bekommen Talente oder Amateure die Möglichkeit, sich ins Rampenlicht zu spielen.

Am 12. Juli rollt auf dem Dortmunder Fanfest der virtuelle Ball. Stadt Dortmund | Roland Gorecki

Nicht selten gibt es bei einer Europameisterschaft aufgehende Sterne. Ob Jamal Musiala, Lamine Yamal oder Giorgi Mamardashvili aus Georgien. Auf dem Fanfest in Dortmund bietet Rising Stars powered by kicker eSport ambitionierten FC-24-Spielern die Möglichkeit, emporzusteigen.

Mit den Idolen gegen die Idole

Geht die EURO in ihre entscheidende Phase, wirft die Bundesliga schon ihre Schatten voraus. Auch auf dem Fanfest in Dortmund: Denn beim Turnier antreten werden der SC Paderborn, der VfL Bochum, der FC St. Pauli, Borussia Dortmund, Bayer 04 Leverkusen und die TSG 1899 Hoffenheim.

Das Besondere: Jeder Klub stellt zwei Akteure - einen Profi und einen Amateur beziehungsweise ein Talent - wobei Dortmund und Bochum sogar zwei Mannschaften stellen. Aufgeteilt werden die Klubs schließlich in zwei Vierergruppen, in denen es jeweils ein Hin- und Rückspiel zwischen allen Teams geben wird. Anschließend folgt eine K.-o.-Runde mit einem Best-of-One im Halbfinale und einem Best-of-Three im Finale. Welche Mannschaft dort als siegreich hervor geht, bekommt nicht nur Prestige, sondern auch einen von kicker eSport angefertigten Pokal.

Hinweis zur Berichterstattung kicker eSport ist als offizieller Medienpartner und Mitausrichter des Turniers.

Wer als Amateur teilnimmt, wird durch ein Wildcard-System ermittelt, das in Zusammenarbeit mit regionalen Partnern erfolgt - beispielsweise durch den Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen (FLVW), Dortmund eSports oder radio 91.2.

Dagegen steht bereits fest, welche Profis vor Ort sein werden. So geht der Deutsche Klubmeister Jamie Bartel für den SC Paderborn an den Start. Für Borussia Dortmund laufen Alihan Kösecik und Dennis Malcherczyk auf, Sean Landwehr für Bayer 04 Leverkusen, Aymane Mokallik für die TSG 1899 Hoffenheim und Kamal Kamboj für den FC St. Pauli. Für den Reviernachbarn aus Bochum greifen Timo Siep und Ali Oskoui Rad an den Controller.

Gegen die eSportler des VfL Bochum kann übrigens schon am Montag den 8. Juli gespielt werden. Dann steigt von 17 bis 19 Uhr das Beat the Pro des Dortmunder Fanfests.

Rising Stars powered by kicker eSport wird am Freitag, den 12. Juli, von 16 bis 19 Uhr ausgetragen. kicker eSport wird vor Ort berichten und das Turnier auf unserem Twitch-Kanal sowie kicker.de/esport übertragen.