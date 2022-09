Aufgebrachter Hummels hadert: "Wir hatten City"

Nicht viel fehlte und Borussia Dortmund hätte nach einer fast 80 Minuten lang starken Vorstellung einen Überraschungscoup bei ManCity landen können. Nach dem 1:2 aber überwog der Frust ...

In Diskussionen: Emre Can und Mats Hummels (re.) in Manchester. IMAGO/Revierfoto

"Leider überwiegt das Negative, weil wir verloren haben. Zumindest ein Punkt wäre auch nicht schlecht gewesen. Wir hatten City. Wir haben uns 80 Minuten aufgeopfert und hatten sie da, wo wir sie haben wollten. Sie hatten kaum Chancen, sie hatten viel Ballbesitz, aber da, wo sie ihn haben dürfen", konstatierte Mats Hummels nach der Partie bei "DAZN".

Hummels und der überwiegende Frust

Sauer stieß dem Abwehrspieler, der wie die gesamte Defensive lange Zeit exzellent gegen die ManCity-Stars verteidigt hatte, aber die Schlussphase mit den zwei Gegentoren binnen fünf Minuten auf: "Wir waren müde, wir haben viel gefightet und es lag nicht an der taktischen Umstellung, das wäre eine Ausrede. Es lag daran, das wir zwei freie Bälle 20 Meter vor dem Tor einfach zugelassen haben, anstatt - das ist leicht gesagt - aber bis zur 95 Minuten bis über die Grenze zu gehen. Wir waren kaputt, das ist okay, weil wir uns aufgeopfert haben. Aber es lag nicht am System, sondern daran, dass wir passiv wurden", haderte Hummels.

Denn so konnte John Stones mit einem gewiss nicht unhaltbaren Schuss vom Strafraumrand ausgleichen und Ex-BVB-Stürmer Erling Haaland die Partie wenig später mit einem Traumtor sogar noch drehen. Zum Ärger von Hummels: "Der Frust sitzt sehr tief, weil wir einen Punkt mitnehmen müssen. Der Frust überwiegt schon deutlich, vom Rest können wir uns heute nichts kaufen."

Terzic: "Es ist jetzt das dritte Mal..."

Ähnlich sah es Edin Terzic. "Es ist jetzt das dritte Mal, dass wir gegen sie gespielt haben und gegen sie gut gespielt haben. Und das dritte Mal gehen wir wieder mit leeren Händen nach Hause. Es ist richtig bitter, denn die Jungs hätten sich mindestens, mindestens einen Punkt verdient gehabt, wenn man bis kurz vor Schluss führt. Wir haben das Jahr schon vor eineinhalb Jahren hier schon ähnlich erlebt, das ist eben auch die Qualität des Gegners."

Worauf der Dortmunder Coach anspielte: Schon im April 2021, damals im Viertelfinale der Königsklasse, unterlag der BVB unter Coach Terzic den Citizens gleich zweimal mit 1:2. Im Hinspiel in Manchester durch den späten Siegtreffer von Phil Foden in der 90. Minute, eine Woche später in Dortmund dann - nach Führungstreffer ebenfalls von Jude Bellingham - erneut durch einen Foden-Treffer in der 75. Minute.