Auffällig und auffällig teuer: Bayerns neues Auswärtstrikot

Der FC Bayern setzt bei seinem Auswärtstrikot für die Saison 2023/24 auf ein ungewöhnliches Design - und einen stolzen Preis.

Das neue Heimtrikot des FC Bayern ist vorwiegend weiß, das neue Auswärtstrikot vorwiegend schwarz. Am Donnerstagmorgen präsentierte der deutsche Rekordmeister sein zweites Outfit für die bevorstehende Saison 2023/24.

Auf der Vorderseite des schwarzen Trikots, das auch die Frauen-Mannschaft tragen wird, zeigt eine Grafik mit rosafarbenen und grünen Rauten, die nach Klubangaben von einer Weltkarte inspiriert ist und für die Fanklubs des FCB "rund um den Globus" stehen soll. Im Nackenbereich steht der Schriftzug "Mia san mia". Auch Hose und Stutzen sind schwarz gehalten, die Streifen von Ausrüster Adidas lila.

"Die auffälligen Farben des Trikots spiegeln die Skylines von Fan-Metropolen wie New York, Shanghai und Bangkok sowie die Stadtbilder von Tokio und Singapur bei Nacht", heißt es in der Beschreibung, und Marketingvorstand Andreas Jung ergänzt: "Mit diesem Trikot wollen wir gemeinsam mit unserem Partner Adidas ausdrücken, dass sich das 'Mia san mia' unseres Vereins von München und Bayern auf die Fans rund um den Globus übertragen hat. Der FC Bayern bringt Menschen zusammen, die sich für diesen Klub, seinen Fußball und seine Werte, begeistern - ganz egal, wo sie leben."

Premiere am Samstag - Kostenpunkt 99,95 Euro

Am kommenden Samstag (12 Uhr, LIVE! bei kicker) werden die Bayern-Profis das Auswärtstrikot im Testspiel gegen den japanischen Spitzenklub Kawasaki Frontale in Tokio erstmals tragen. Es ist ab diesem Donnerstag erhältlich - aber wahrlich kein Schnäppchen: Wie auch das Heimtrikot kostet es 99,95 Euro, was einem Aufschlag von zehn Euro gegenüber dem Vorjahr entspricht. Kein anderes Bundesliga-Trikot ist 2023/24 so teuer.

Bis zum 3. August befindet sich der Bayern-Tross noch auf Asientour. Das erste Pflichtspiel steht am 12. August (20.45 Uhr, LIVE! bei kicker) im DFL-Supercup gegen DFB-Pokalsieger RB Leipzig an. Sechs Tage später eröffnet der amtierende Meister die neue Bundesliga-Saison beim SV Werder Bremen.