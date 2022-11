Auferstandener Amiri: "Ich saß zuhause und habe geheult"

Er war schon ausgemustert bei Bayer 04 und sollte verkauft werden. Doch unter dem neuen Trainer Xabi Alonso gewinnt Nadiem Amiri immer mehr an Bedeutung. Nach dem Derbysieg in Köln sprach der Mittelfeldspieler offen über seine lange Leidenszeit.

Nach seinem Freistoßtreffer zum 1:1 gingen mit Nadiem Amiri die Emotionen durch. Wild und provokant jubelte der Leverkusener vor der Kölner Haupttribüne, hielt sich die Hände als Vergrößerung der Ohrmuscheln an den Kopf. In diesem Moment öffneten sich bei Amiri, der später erklärte, zuvor massiv beleidigt worden zu sein, alle Ventile. Und auch nach dem Abpfiff ballte er in den Katakomben beim Gang in die Kabine nochmal beide Fäuste und schrie: "Jawohl! Geil!"

Für den 26-Jährgen war sein starker Joker-Auftritt in Köln der vorläufige Höhepunkt einer bemerkenswerten Wiederauferstehung als Bayer-Profi. "Ich war weg und bin wieder da", erklärte der Allrounder, dessen Gefühle auch nach dem Abpfiff noch Achterbahn mit ihm fuhren. "Ich habe keine Worte dafür, wie es mir gerade geht. So etwas habe ich noch nie erlebt: tot zu sein, und sich so zurückzuarbeiten. Dieses Gefühl, das ich gerade habe, ist unbeschreiblich."

Unter Seoane "hoffnungslos", bei Xabi Alonso gefragt

Unter Ex-Trainer Gerardo Seoane hatte Amiri in der vergangenen Saison einen rapiden Absturz erlebt, hatte selbst dann keine Bewährungsmöglichkeit erhalten, als Bayer personell gebeutelt war oder eine längere sportliche Durststrecke erlebt. Eine Situation, die sich auch im Sommer nach seiner Rückkehr von einer halbjährigen Leihe zum CFC Genua nicht entscheidend änderte. "Bei Seoane war es irgendwann hoffnungslos", sag Amiri rückblickend, "ich habe alles gegeben. Wir haben gefühlt fünf, sechs, sieben Speile hintereinander verloren und ich war der Einzige, der keine Chance bekommen hat."

Unter Xabi Alonso, der Amiris Trainingseifer zuletzt in höchsten Tönen lobte, ist er wieder gefragt, stand in den jüngsten fünf Pflichtspielen dreimal in der Startelf und überzeugte - gerade auch in Sachen Mentalität. "Man muss die richtige Lebenseinstellung haben. Wenn man sich durch harte Zeiten kämpft, egal, wie man aufgewachsen ist oder erzogen wurde - das sind Werte, die man in der Kabine finden muss", lobte Kapitän Lukas Hradecky die Haltung Amiris nach dem 2:1 in Köln. "Davon gab es in dieser Hinrunde bei uns zu wenig. Nadiem hat wieder ein gutes Spiel gemacht, weil er für die Sache arbeitet."

Dort sorgte dieser entscheidend mit für die Wende. "Die Energie der Spieler von der Bank war wichtig", urteilte Xabi Alonso über das Trio Amiri, Amine Adli und Odilon Kossounou, mit dem die Partie kippte. Was seinen Kampfgeist betrifft, ist Amiri sogar dabei, in eine Vorreiter-Rolle zu schlüpfen.

Seine Attitüde hat sich Amiri ganz besonders in Genua angeeignet. "Ich habe in Italien extrem gelernt, jedes Training Vollgas zu geben. So wird man immer besser. Die Einstellung habe ich verinnerlicht", erklärt der Rechtsfuß ein Erfolgsgeheimnis, "seit ich im Sommer zurück bin, kann keiner sagen, dass ich nicht in jedem Training Vollgas gegeben habe. Das gibt mir diesen inneren Frieden. Und Gott sei Dank, Gott sei Dank, wird das jetzt nach dem Trainerwechsel auch belohnt."

Amiri spricht über geflossene Tränen

Jetzt strahlt Amiri wieder. Doch die Erinnerung an diese bitteren Zeiten ist noch präsent. "Vor einem Jahr saß ich zuhause und habe geheult. Das sind Sachen, die sieht ja keiner. Mein Vater hat gerade auf der Tribüne geweint", gewährt Amiri tiefe Einblicke ins Seelenleben.

Sein Comeback stellt ihn hochgradig zufrieden. "Im Leben muss man sich alles erarbeiten. Du bekommst nichts geschenkt", weiß er, "deswegen macht mich die Situation gerade viel glücklicher als vor zwei Jahren, als wir auf dem ersten Platz standen und ich jedes Spiel gemacht habe."

Für ihn geht es bergauf. Und jetzt auch kontinuierlich für Bayer? "Natürlich sind Siege wichtig, aber die Art und Weise dieser Siege geben uns so viel mit", sagt der einstige deutsche Nationalspieler und betont den verbesserten Spirit: "Ich habe schon nach dem Atletico-Spiel gesagt: Man merkt, dass sich da gerade etwas entwickelt. Wir erarbeiten uns das Glück wieder." Wobei Amiri in dieser Hinsicht sogar schon einige Schritte weiter zu sein scheint als sein Klub.