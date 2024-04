Aufbruchsstimmung mit leisen Misstönen im Klangturm

Serienmeister SKN St. Pölten hat ab der nächsten Saison einen neuen Ausrüster und kooperiert mit dem größten Jugendklub der Welt, "Rush Soccer". Offen ist, ob der "Sportklub Niederösterreich" weiterhin in Niederösterreich spielt.

"Jetzt haben wir endlich die Kooperation, die uns mit dem VfL Wolfsburg immer unterstellt wurde", bringt es die Sportliche Leiterin der SKN-Frauen, Tanja Schulte, im Gespräch mit dem kicker auf den Punkt. Zuvor hatte sich Ex-Präsident Wilfried Schmaus im St. Pöltner Klangturm schon kein Blatt mehr vor den Mund genommen: "Die letzte gemeinsame Marketing-Aktion mit den Männern wurde noch mit 'Blumauer' unterschrieben."

Ergo: Weder Matthias Gebauer (GF Wirtschaft beim SKN), noch Jan Schlaudraff (GF Sport) und erst recht nicht jemand vom scheidenden Partner VfL Wolfsburg hat für die SKN-Frauen bislang ein gemeinsames Projekt unterzeichnet. Der Abgang von Andreas Blumauer als Generalmanager fand im Oktober 2021 statt.

Der nunmehr echte Kooperationspartner der "Wölfinnen" heißt "Rush Soccer", gilt als größter Jugendfußball-Klub der Welt, mit Sitz in den USA, finanziert von seinen Mitgliedern und hat über 25.000 Spielerinnen unter seinen Fittichen. In Europa sind einige bereits beim kroatischen Spitzenklub NK Varazdin, Aushängeschild Lindsey Horan beim Rekord-Champions-League-Sieger Olympique Lyon. Bekanntester von rund 30.000 "Rush"-Kickern bei den Männern ist Christian Pulisic vom AC Milan.

Der Vertrag gilt fünf Jahre und beinhaltet auch die Ausrüstung der U 16, des Future Teams und der Kampfmannschaft der Wölfinnen mit der Marke "Capelli". Schulte wird gemeinsam mit Trainerin Liese Brancao und Co-Trainerin Lisa Alzner Spielerinnen sichten, die dem SKN weiterhelfen können.

"Kann sein, dass im Sommer noch gar keine neue Spielerin von Rush kommt, oder auch schon zwei, drei", möchte sich Schulte nicht festlegen, "wir wollen sie hier weiterbilden und fit machen für die europäischen Top-Ligen." Fix ist, dass ein amerikanischer Athletik-Trainer die St. Pöltnerinnen in der Saison-Vobereitung unterstützen wird und auch "Rush" vom Knowhow des Champions-League-Klubs profitieren will.

Champions League in Ritzing?

Alles andere als fix ist, wo die St. Pöltnerinnen nächste Saison ihre Pflichtspiele bestreiten werden. Für die Champions League 2024/25 wurde nach langem Hin und Her gerade noch fristgerecht die NV Arena eingereicht. Bis Ende Mai könnten die Wölfinnen aber noch umdisponieren und bei der UEFA das Sonnseestadion von Ritzing als Heimstadion anmelden. Dementsprechende Verträge sind ausgearbeitet. Das Neulengbacher Wienerwaldstadion wäre nur für die Champions-League-Qualifikation geeignet.

Genauswenig gesichert ist bislang, dass die Frauen des "Sportklub Niederösterreich" ihre Bundesliga- und Cup-Heimspiele weiterhin im Sportzentrum Niederösterreich bestreiten werden. Die neue Präsidentin Andrea Pichler betont allerdings, dass sie gerne eine fixe Heimstätte für alle Bewerbe hätte, um künftig eine größere Fanbasis aufbauen zu können.

Weitere Festschmäuse?

Pichlers Ziel ist es, weiterhin so eifrig Titel zu sammeln wie ihr Vorgänger Schmaus, in der Champions League "noch etwas weiter zu kommen" und "vor allem den Frauensport sichtbarer machen".

Schmaus führte den Verein in 15 Jahren (seit 2013 als Präsident) aus der heimischen Drittklassigkeit an die europäische Spitze heran und die letzten beiden Jahre in die Gruppenphase der Champions League. Als er begonnen hatte, erntete er noch mildes Lächeln, als er als Ziel angab, einmal mit den SKN-Frauen zu einem internationalen Pflichtspiel fliegen zu wollen.

Offiziell abgedankt hat Schmaus Ende März. Aktuell steht er Pichler "als wandelndes Lexikon" zur Verfügung und bekam zum 65. Geburtstag im Klangturm auch eine Torte überreicht. Wer den "Schmausi" (wie sie ihn nennen) kennt, weiß, dass er sich vom Frauenklub nicht lange bitten lassen wird, wenn wo Not am Mann sein sollte.