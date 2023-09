Aufbruch und Misstrauen bei Olympiakos

Es ist gerade ein Jahr und ein paar Tage her, dass der SC Freiburg am 15. September 2022 mit einem klaren 3:0 bei Olympiakos in der Gruppenphase der letztjährigen Europa League glänzte. Doch etwas mehr als ein Jahr später wird die Aufgabe der Breisgauer beim griechischen Rekordmeister um einiges schwieriger.

Spitzenreiter in der Liga, was geht im Europapokal für Freiburg-Gegner Olympiakos? IMAGO/ANE Edition