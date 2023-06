Aufbruch in Gladbach - aber die größte Aufgabe wartet noch

Borussia Mönchengladbach stellt sich in vielen Bereichen neu auf, nicht nur auf der Position des Cheftrainers. Alles wichtige Schritte in Richtung Zukunft. Doch jetzt muss auch die Kader- und Transferpolitik sitzen.

Neuer Trainer. Neuer Sportdirektor. Veränderungen im Scouting sowie im Bereich der Talententwicklung, Daten- und Videoanalyse. Die von Sport-Geschäftsführer Roland Virkus angekündigte "Generalanalyse", in der es "um alles" gehen sollte, hat ihren Namen verdient.

Wie das umfangreiche Maßnahmenpaket zeigt, wurden wirklich sämtliche Bereiche durchleuchtet, wurde alles auf den Prüfstand gestellt und nicht nur die Arbeit des Trainers, was in den Klubs sonst häufig genug der Fall ist. Mit Gerardo Seoane setzt man zwar auch im Borussia-Park wieder auf einen neuen Übungsleiter - aber eben auch auf neue Strukturen.

Der immense Umfang der Veränderungen, quer durch alle sportlichen Bereiche, zeigt den Reformbedarf, den die Verantwortlichen bei ihrer Analyse erkannt haben. Eine Garantie, dass sich der Erfolg sofort wieder einstellt, gibt es natürlich auch dieses Mal nicht. Aber es wurde an wichtigen Stellschrauben gedreht und damit zumindest die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass es zeitnah wieder besser läuft.

Was passiert mit der Mannschaft selbst?

Dennoch: Trotz des spürbaren Aufbruchs und der spannenden Trainerwahl mit Seoane wartet die wahrscheinlich größte Aufgabe noch auf Virkus und seine Mitstreiter. Nach dem Team rund ums Team geht es ab sofort vor allem um die Mannschaft selbst: Wer sind die neuen Stürmer, die nach dem Abschied von Marcus Thuram das Toreschießen übernehmen?

Was passiert mit den Spielern wie Florian Neuhaus und Nico Elvedi, deren Verträge 2024 auslaufen? Welche Spieler, die unter Daniel Farke keine oder nur wenig Perspektive besaßen, erhoffen sich nach dem Trainerwechsel eine neue Chance? Und was passiert mit einem Manu Koné, der so viel Geld bringen könnte, dass man den geplanten Umbau in einer ganz anderen Dimension und Geschwindigkeit anpacken könnte?

Für die Zukunft wichtige Dinge sind mit der nötigen Konsequenz schon umgesetzt worden. Jetzt müssen aber auch die Kader- und Transferentscheidungen sitzen.