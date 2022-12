Aufbruch beim DFB? Den kann allein der Trainer mit seiner Mannschaft bewirken

Der DFB und die deutsche Nationalmannschaft wollen mit aller Macht den Turnaround schaffen. Der Funke muss mal wieder auf dem Platz überspringen. Die WM-Kolumne von Welt- und Europameister Andreas Möller.

Erfolgreiche EM 2024: Nur darum geht es jetzt für den DFB

Wir debattieren in Deutschland darüber, ob der DFB nun die richtigen Personen für eine neue Ausrichtung der Nationalmannschaft gewonnen hat. Ob nun Alt oder Jung, Mann oder Frau diesem Beraterkreis angehören, ist nebensächlich. Was zählt, sind hohe Fachkompetenz und ein Zusammenrücken des gesamten Fußballs. Alles muss der Europameisterschaft 2024 im eigenen Land untergeordnet werden, daran werden alle gemessen. Nur darum geht es jetzt für den DFB.

Die Berater, so verstehe ich ihre Rolle, werden sich in erster Linie darauf konzentrieren, die Einstellung des neuen Sportverantwortlichen der Nationalelf zu begleiten und danach ihm und dem Team um Hansi Flick den Rücken freizuhalten. Andere wichtige Themen, von der Nachwuchsförderung bis zu neuen Strukturen sind nicht der Job dieser Taskforce und von anderen Gremien auf den Weg zu bringen.

Die Kräfte bündeln für eine möglichst erfolgreiche EURO 2024, allein darum geht es, wenn der DFB-Präsident davon spricht, dass dieser Schuss nun sitzen muss. Hätte man das nicht besser schon vor vier Jahren getan nach dem WM-K.-o. in Russland? Dafür erschien Oliver Bierhoff, der über ein Jahrzehnt mit dem "Sommermärchen 2006" bis hin zum WM-Triumph 2014 in Brasilien sehr viel bewirkt hatte, nicht empfänglich.

Experten, um den Fokus zu schärfen

Der DFB will mit einst als Spieler und danach als Manager sehr erfolgreichen Experten den entgleisten Zug erst einmal wieder auf die Schienen heben. Über einen Schulterschluss der Klubs mit dem DFB, immer mit dem Vorsatz, Bundestrainer Hansi Flick, das gesamte Trainerteam, den künftigen Sportverantwortlichen und die Spieler von Nebenschauplätzen wie in Katar fernzuhalten. Damit diese sich ganz auf das Turnier 2024 in Deutschland, auf ihre Spiele konzentrieren können.

Aufbruch ist ein strapaziertes Wort in diesen Debatten. Doch den kann allein der Bundestrainer mit seiner Mannschaft bewirken. Mit hoher Identifikation, Leidenschaft und aufopferungsvollem Fußball. Nur diese Kerntugenden führen hoffentlich schnell zurück in die Erfolgsspur, um Fußball-Deutschland neu zu begeistern.

Andreas Möller (55) bestritt insgesamt 85 Länderspiele, wurde mit der deutschen Nationalmannschaft 1990 Weltmeister und 1996 Europameister. In der Bundesliga absolvierte er 429 Spiele für Frankfurt, Dortmund und Schalke, zudem stand er bei Juventus Turin unter Vertrag. Mit Dortmund war er zweimal Deutscher Meister, größter internationaler Erfolg auf Vereinsebene war der Gewinn der Champions League mit dem BVB im Jahr 1997.