Aufbaugegner Bochum: Auswärts ist der VfL nur die Hälfte wert

Erstmals seit dem dritten Spieltag geht der VfL Bochum nicht als Tabellenletzter in ein Bundesliga-Wochenende. Dumm nur, dass nun zwei Auswärtsaufgaben anstehen - als erstes am Samstag der VfL Wolfsburg.

Willkommener Neben-Effekt des zweiten Saisonsieges: Seit Sonntagabend ist der VfL Bochum nicht mehr das Schlusslicht der Bundesliga, Nachbar FC Schalke trägt nun die rote Laterne. Das setzt natürlich neue Kräfte frei beim Kellerkind. "Bochum war agiler, frecher, schärfer und hat uns ein bisschen aufgefressen", gab Union-Trainer Urs Fischer nach dem 2:1-Sieg der Blau-Weißen zu. zu. Kollege Letsch freute sich über die Einsatzfreude seines Teams, das sich als "ekliger Gegner" erwies, "das", so der Bochumer Trainer, "ist unser Weg."

Mit ähnlicher Entschlossenheit und Leidenschaft wie gegen Union will der VfL die beiden anstehenden Auswärtsaufgaben angehen, am Samstag beim VfL Wolfsburg (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker), eine Woche später bei Borussia Dortmund.

Bisher aber waren die Bochumer in der Fremde eher ein Aufbaugegner. Die jüngsten sechs Auswärtspartien wurden saisonübergreifend verloren, in sieben der zurückliegenden acht Spiele in der Fremde kassierte der Revierklub zudem mindestens drei Gegentore. Das Problem ist nicht neu. In der vorigen Saison, als der damalige Aufsteiger souverän den Klassenerhalt perfekt machte, holte der VfL in seinen 17 Heimspielen 28 Punkte, von seinen Auswärtsfahrten dagegen brachte er nur genau die Hälfte an Punkten mit, 14.

Eine Tendenz, die sich nicht erklären lässt

Auch unter Ex-Coach Thomas Reis also war der VfL Bochum zu Hause hellwach, auswärts nur eine Luftnummer. Ähnliches erlebt nun Nachfolger Thomas Letsch; für den neuen Trainer ergibt sich ein wahres Kontrastprogramm: Deutliche Niederlagen in Leipzig (0:4) und Stuttgart (1:4), dem gegenüber stehen zwei wichtige Heimsiege, das 3:0 gegen Eintracht Frankfurt und nun das jüngste 2:1 gegen die Berliner.

Logisch, dass der VfL mit geballter Unterstützung an der Castroper Straße mutiger und vielleicht noch einen Tick entschlossener auftritt als in den Auswärtsspielen, doch so richtig erklären lässt sich diese Tendenz natürlich nicht. Klar, in der Regel sind die meisten Mannschaften daheim etwas stärker einzuschätzen als auswärts, aber dieser extreme Trend ist eben selten.

Gegen Dortmund gab's ein Fest

Nun also hat der VfL Bochum zweimal hintereinander die Gelegenheit, seine Auswärtsbilanz ein wenig aufzupeppen. Beim Gastspiel in Wolfsburg in der vorigen Saison, der ersten Partie in der Bundesliga nach elf Jahren in der 2. Liga, enttäuschte der VfL jedenfalls nicht. Nach einer frühen Roten Karte gegen Robert Tesche und knapp 90 Minuten in Unterzahl unterlag Bochum den Wölfen nur ganz knapp mit 0:1.

Und Dortmund? Da war doch mal was? Das 4:3 bei den Schwarz-Gelben war am 32. Spieltag einer der größten Festtage in der vorigen Saison, als der kleine Nachbar beim scheinbar übermächtigen BVB den Dreier einfuhr und überdies den Klassen-Verbleib perfekt machte.

Im Anschluss an diese überragende Auswärtspartie aber herrschte bei Bochumer Reisen Tristesse. Bis heute. Und als einziger Bundesligaklub ist der VfL Bochum in dieser Saison in der Fremde noch ohne jeden Punkt.